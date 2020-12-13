منتخب العراق يخوض مباراتين وديتين الشهر المقبل

(المستقلة) سيخوض منتخب العراق مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الشهر القادم، حسب مصدر داخل الاتحاد العراقي لكرة القدم.

ويلتقي منتخب العراق مع أذربيجان يوم 31 من يناير/كانون الثاني المقبل، في مباراة ودية ضمن استعداد المنتخبين لتصفيات كأس العالم 2022.

كذلك يواجه منتخب العراق نظيره الفيتنامي في البصرة شهر يناير المقبل، وحسب مطالبات مدرب المنتخب تم تحديد مباراتين قبل بدء تصفيات كأس العالم.

يذكر أن ستريشكو كاتانيتش، المدير الفني لمنتخب “أسود الرافدين” طلب مواجهة الأردن بدلا من فيتنام.