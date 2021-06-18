منتخب العراق للشباب يختتم معسكره في القاهرة

المستقلة/- اختتم منتخب العراق للشباب معسكره التدريبي المغلق في العاصمة المصرية القاهرة والذي استمر سبعة أيام خاض فيها مباراة ودية واحدة أمام نظيره المصري.

وانتقل منتخب الشباب، صباح اليوم، إلى مقر إقامته الرسمي في بطولة كأس العرب في فندق حرس الحدود من أجل الدخول في أجواء البطولة، حيث سيخوض اليوم أولى وحداته التدريبية على ملاعب التدريب المخصصة لبطولة كأس العرب.

وقال مدرب منتخب الشباب، عماد محمد في تصريحات صحفية: “إن المعسكر التدريبي كان جيدا واستفدنا منه بدنيا وفنيا من خلال تكثيف الوحدات التدريبية ومواجهة منتخب مصر أحد أبرز المنتخبات المرشحة لإحراز البطولة”.

وأضاف: “تمت إضافة اللاعبين (بلند حسن وشوان سيروان) إلى القائمة الرسمية للمنتخب والمتكونة من 23 لاعبا، مبينا ان المحترفين قدما نفسهما بشكل جيد في التدريبات، ومن المنتظر منهما أن يقدما الأفضل لمنتخب الشباب في مباريات البطولة، بعد أن كنا ننتظر تواجد (زيدان إقبال ويوسف أمين) ولكن رفض أنديتهما وقف عائقا أمام تواجدهما في البطولة”.

واختتم حديثه بالقول: “طموحنا ينصب على الوصول للجاهزية التامة قبيل مواجهة جزر القمر في أولى مبارياتنا في البطولة يوم الاثنين المقبل بهدف تحقيق الانتصار وتقديم مستوى متميز”.

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