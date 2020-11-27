منتخب العراق للسلة يخسر أمام البحرين في التصفيات الآسيوية
(المستقلة) خسر منتخب العراق لكرة السلة أمام مضيفه البحريني بنتيجة 95-92، ضمن منافسات النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2021.
واقيمت المواجهة على صالة مدينة خليفة الرياضية في المنامة عاصمة البحرين.
وانتهى الربع الاول من المواجهة لصالح البحرين بنتيجة 18-16، واستمر تفوق أصحاب الأرض في الربع الثاني، ليتفوق بنتيجة 27-15.
منتخب العراق حسم الربع الثالث لمصلحته بنتيجة 24-15، ثم أكد تفوقه في الربع الرابع الذي انتهى بنتيجة 23-18، ليتعادل الفريقان ويلجآ إلى الشوط الاضافي.
وحسم المنتخب البحريني النتيجة لصالحه (17-14) لتكون النتيجة الاجمالية 95-92.
وبهذه الخسارة يتعقد موقف المنتخب العراقي، الذي تذيل المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.
التعليقات مغلقة.