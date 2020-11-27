منتخب العراق للسلة يخسر أمام البحرين في التصفيات الآسيوية

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(المستقلة) خسر منتخب العراق لكرة السلة أمام مضيفه البحريني بنتيجة 95-92، ضمن منافسات النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2021.

واقيمت المواجهة على صالة مدينة خليفة الرياضية في المنامة عاصمة البحرين.

وانتهى الربع الاول من المواجهة لصالح البحرين بنتيجة 18-16، واستمر تفوق أصحاب الأرض في الربع الثاني، ليتفوق بنتيجة 27-15.

منتخب العراق حسم الربع الثالث لمصلحته بنتيجة 24-15، ثم أكد تفوقه في الربع الرابع الذي انتهى بنتيجة 23-18، ليتعادل الفريقان ويلجآ إلى الشوط الاضافي.

وحسم المنتخب البحريني النتيجة لصالحه (17-14) لتكون النتيجة الاجمالية 95-92.

وبهذه الخسارة يتعقد موقف المنتخب العراقي، الذي تذيل المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

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