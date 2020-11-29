منتخب العراق للسلة يتعرض لخسارة جديدة

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(المستقلة) تعرض منتخب العراق لكرة السلة، لخسارة جديدة في التصفيات الآسيوية، بسقوطه
أمام نظيره اللبناني بنتيجة 78-69.

المواجهة أقيمت على صالة مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، بدأها المنتخب الوطني بقوة واستطاع ان يحسم الربع الاول لمصلحته بنتيجة 16-14.

وفي الربع الثاني واصل المنتخب الوطني تفوقه واستطاع إنهاءه لصالحه بنتيجة 24-22، لكن المنتخب اللبناني استفاق في الربع الثالث وأنهاه لصالحه بنتيجة 30-11.

في الربع الاخير حاول المنتخب الوطني ان يقلص الفجوة واستطاع الفوز بالربع الاخير 18-12 لكن ذلك لم يكن كافياً، لتنتهي المواجهة بفارق 9 نقاط لصالح لبنان.

وبهذه الخسارة تعقد موقف المنتخب الوطني في التأهل، حيث استقر في المركز الاخير بالمجموعة برصيد 4 نقاط.

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