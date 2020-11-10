منتخب العراق للسلة مهدد بعقوبات قوية

(المستقلة) بات منتخب العراق لكرة السلة مهددا بالعقوبات، إن لم يستطع الاتحاد المحلي للعبة تأمين منفذ لمشاركته في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وذكر خالد نجم، أمين سر الاتحاد العراقي لكرة السلة، إن الأزمة المالية وعدم توفر السيولة أخرت معسكر المنتخب الوطني الذي كان مقررا أن يبدأ اليوم، ويستمر حتى 23 من الشهر الجاري في مدينة أنقرة التركية، تحضيرا للنافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأوضح نجم أن عدم توفر موازنات الاتحادات الرياضية المالية أوقف إعداد المنتخب، وأدى لتعطيل معسكره التدريبي، لافتا إلى أن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال حاول إيجاد حلول من خلال عقد الرعاية مع أحد البنوك.

ولم يتم تنفيذ هذا الحل، حيث أن الاتفاقية تتطلب آلية صرف تمر عبر لجنة تتألف من ممثل من المصرف وعن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، والأخيرة في طور الانتخابات ولا يوجد من يوقع ضمن اللجنة المذكورة في الاتفاقية.

وأشار أمين سر الاتحاد العراقي إلى أن بقاء الحال على ما هو عليه الآن سيكلف العراق خسارة جسيمة وعقوبات كبيرة في حال عدم مغادرتهم للبحرين في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، كون المباراة الأولى ستكون أمام البحرين بعدها بيومين والثانية أمام لبنان في البحرين بعدها بيومين أيضا.

يذكر أنه في حالة عدم حضور المنتخب العراقي سيعد منسحبا من التصفيات ويترتب على ذلك غرامة من الاتحاد الدولي لكرة السلة، وكذلك يحتم على الاتحاد دفع عقد المدرب البوسني بكير بالكامل.