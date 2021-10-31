منتخب العراق الاولمبي يتأهل الى نهائيات اسيا (اوزبكستان 2022)

شاهد اهداف العراق في منتخب البحرين

المستقلة/- تمكن المنتخب العراقي الأولمبي من حجز بطاقة التأهل، لبطولة كأس آسيا 2022، والتي ستقام في أوزبكستان، بعد تحقيقه الانتصار على صاحب الأرض البحرين، بثلاثة أهدف دون رد.

وبهذا الفوز رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 6 نقاط، وسجّل 7 أهداف، مع شباك نظيفة، فيما حلّ الأحمر البحريني وصيفاً بـ3 نقاط، والمالديف آخر الترتيب بلا نقاط.

وحظي هدف منتخب العراق الأول في شباك الفريق البحريني، والذي جاء عبر أقدام حسن عبد الكريم، بتفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، لكونه جاء من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وأعقبه كذلك زميله منتظر محمد بهدف جميل آخر، قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.

ويعد التشيكي ميروسلاف سوكوب هو المدرب الأجنبي الأول الذي يدرب المنتخب العراقي الأولمبي، حيث لم يسبق لأي مدرب غير وطني الإشراف على تدريب المنتخبات السنية في العراق. وكان سوكوب قد تولى المهمة في حزيران/يونيو الماضي، بعقد يمتد لعام واحد قابل للتجديد.

من جانب آخر نقل موقع winwin عن مصادر لم يسمها أن الهولندي ديك أدفوكات مدرب منتخب العراق الأول، تابع المواجهة لمراقبة حسين عمار، مدافع يمين المنتخب العراق الأولمبي، وتقييم وضعه الفني، ومقارنة مستواه مع فرانس بطرس لاعب فيبورج الدنماركي، لغرض تحديد من سيكون أساسياً في لقاءي سوريا وكوريا الجنوبية، ضمن التصفيات المونديالية، لتعويض غياب علاء مهاوي الذي تسبب خلل إداري في جواز سفره بعدم مرافقته المنتخب.

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