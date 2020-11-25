منتخب السلة العراقي يتعرض لمضايقات في البحرين

(المستقلة) كشف مصدر من داخل بعثة المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة في البحرين عن تعرض أفراد البعثة لمضايقات ومعاملة خشنة من الجانب البحريني.

وقال المصدر في تصريحات نقلها برنامج “صوت الملاعب”: “نتعرض لمضايقات كبيرة وتعامل خشن وغير محترم من الجانب البحريني المضيف، وبالرغم من صدور نتائج فحص كورونا، إلا أنهم رفضوا منحنا قاعة تمرين الأثقال وحتى تخصيص ملعب للتمرين بدون أي سبب يذكر”.

وأضاف: “الفريق العراقي هو الوحيد الذي يتم إيصال الطعام إليه داخل غرف اللاعبين وبكميات قليلة جدا كأنها جدوة”.

وأتم: “تأخرت الحافلة الخاصة بنقل الفريق عن الحضور لنقل الفريق الى صالة التدريبات، ومشرف الفريق الدكتور خالد نجم هدد الجانب البحريني بالانسحاب إذا ما تواصلت المضايقات”.

ووصل منتخب العراق للسلة إلى البحرين مؤخرا لخوض تصفيات كأس آسيا 2021، ومن المنتظر خوض مباراتين في النافذة الثانية للتصفيات، الأولى أمام البحرين الجمعة المقبل، والثانية أمام لبنان الأحد القادم.