منتخب أذربيجان يعتذر عن عدم مواجهة العراق

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المستقلة)  /- اعتذر منتخب أذربيجان عن عدم مواجهة نظيره العراقي، في مباراة ودية كان مقررا لها نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان من المنتظر أن يلعب منتخب العراق مع نظيره الأذري مواجهة ودية، يوم 31 من الشهر المقبل في البصرة، ضمن استعداد المنتخبين لتصفيات كأس العالم 2022.

وجاء الاعتذار بسبب انتشار فيروس كورونا في أذربيجان، ومنع السلطات هناك من عودة الفريق بدون حجر صحي لمدة 10 أيام.

وحسب مطالبات ستريشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق، تم تحديد مباراتين وديتين قبل بدء تصفيات كأس العالم في مارس/آذار 2021.

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