منتخبنا يتعادل سلبياً مع نظيره اللبناني ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كاس العالم 2022

منتخبنا يتعادل سلبياً مع نظيره اللبناني ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كاس العالم 2022

المستقلة/- خاض المنتخب العراقي لكرة القدم ، مباراته الثالثة مساء اليوم الخميس أمام نظيره اللبناني ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 . انتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وشهد الشوط الاول اداء باهتا ودون المستوى المرجو للمنتخب العراقي، وكان المنتخب اللبناني الافضل والاخطر طوال الشوط بعد ان اخطر مرمى فهد طالب بكرتين خطرتين كاد يسجل من إحداها هدف التقدم، في حين لم نشهد اية خطورة تذكر هددت مرمى منتخب لبنان خلال الشوط .

وفي الشوط الثاني، نزل المنتخب العراقي ارضية الملعب وهو عازم على التسجيل وشن عدة هجمات واضاع فرص سهلة كما الغى حكم اللقاء هدف بداعي التسلل واستمرت المباراة على هذا الحال حتى اطلق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة .

وبهذا التعادل يكون العراق قد جمع نقطتين فقط من تعادلين مع كوريا الجنوبية ولبنان وخسارة بثلاثية أمام إيران.