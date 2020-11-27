منتجات “سامسونج” تعزز حضورها في السوق العراقية

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المستقلة /… عززت شركة “سامسونج إليكترونيكس” حضورها في السوق العراقية، وذلك في أعقاب إبرام صفقة شراكة مع الجامعة الأميركية ببغداد وذلك كجزء من خدمات الأعمال التي تقدمها الشركة.

وستساهم هذه الشراكة في تعزيز حضور منتجات “سامسونج” بالسوق العراقية، كما ستركز على التزام الشركة الكورية الجنوبية بدعم القطاع التعليمي.

وستعمل الشركة على توفير مختلف منتجاتها الحديثة في الأسواق العراقية، مثل شاشات حائط فيديو من “سامسونج” لغرف التحكم، وشاشات عرض جدارية قوية ذات حواف رفيعة ومميزة، وشاشات عرض خارجية لمحطات الحافلات الخاصة بالحرم الجامعي، وشاشات رقمية تفاعلية FLIP مقاس 85 بوصة، وهي سهلة الاستخدام لتجربة تفاعلية ومشاركة بالإضافة إلى شاشات تلفاز.

وللتفاعل بشكل قريب وسلس مع المستهلكين في العراق وعرض آخر منتجاتها، تتواصل الشركة العالمية للإلكترونيات من خلال صفحاتها الرسمية على فيسبوك وتويتر وإنستغرام، إلى جانب موقعها الرسمي.

يشار إلى أن شركة “سامسونج” تتصدر ريادتها في صناعة أجهزة التلفاز في المنطقة والعالم منذ 14 عاما حتى اليوم، بالإضافة إلى تقدمها إلى المركز الخامس على مؤشر Interbrand كأفضل العلامات التجارية في العالم لعام 2020.

وتعد شركة “سامسونج” للإلكترونيات المحدودة رائدا عالميا ملهما يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. (النهاية)

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