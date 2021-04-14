منتبىء يتوقع ارتفارع درجات الحرارة فوق 40 في مناطق وسط وجنوب العراق

المستقلة /- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الأربعاء أن ترتفع درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية في مناطق وسط وجنوب العراق الأسبوع المقبل.

وأشار عطية في منشور له اليوم، إلى أرتفاع متوقع بدرجات الحرارة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مردفا بالقول إنه ومتوقع ان تصل درجات الحرارة الى ما بين 40-42 درجة مئوية يوم الاثنين والثلاثاء في مدن وسط وجنوب البلاد وأقل قليلا في غرب وشمال البلاد.

وأضاف أن درجات الحرارة هذه ستكون ضمن المعدل الى اعلى قليلا، مبينا أن هبوب رياح الشمال سيقلل من شدة الحرارة.