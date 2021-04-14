منتبىء يتوقع ارتفارع درجات الحرارة فوق 40 في مناطق وسط وجنوب العراق

المستقلة /- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الأربعاء أن ترتفع درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية في مناطق وسط وجنوب العراق الأسبوع المقبل.

وأشار عطية في منشور له اليوم، إلى أرتفاع متوقع بدرجات الحرارة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مردفا بالقول إنه  ومتوقع ان تصل درجات الحرارة الى ما بين 40-42 درجة مئوية يوم الاثنين والثلاثاء في مدن وسط وجنوب البلاد وأقل قليلا في غرب وشمال البلاد.

وأضاف أن درجات الحرارة هذه ستكون ضمن المعدل الى اعلى قليلا، مبينا أن هبوب رياح الشمال سيقلل من شدة الحرارة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

هواوي ستستثمر مليار دولار في تكنولوجيا القيادة الذاتية والسيارات الكهربائية

اخبار العراق

الحلبوسي : عادل عبد المهدي صادق النوايا لكن قرار استبداله كان مسبقا

اخبار العراق

محمد الحلبوسي يقر بأنه عرقل استجواب وزير المالية

اخبار العراق

رابطة : العراق جاء بالمرتبة الاولى باستيراد معجون الطماطم من تركيا

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب انخفاض مخزونات النفط الامريكية

اخبار العراق

منتبىء يتوقع ارتفارع درجات الحرارة فوق 40 في مناطق وسط وجنوب العراق

اخبار العراق

ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاربعاء

اخبار العراق

ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاربعاء

اخبار العراق

الصحة تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن إقامة دعوات الإفطار الجماعية خلال رمضان

الاخبار

الطاقة النيابية : اعتماد آلية جديدة حول فقرة البترودولار لضمان حصة المحافظات

اخبار العراق

الكهرباء تعلن استعدادها للمباشرة بتنصب العدادات الذكية في بغداد

اخبار العراق

الحمداني : مشروع ماء السماوة الكبير سينهي معناة المحافظة من شحة المياه

اخر الاخبار

تركيا تعلن إغلاقًا جزئيًا في رمضان

اخبار العراق

الرافدين يحدد فروعه المشمولة بالتقديم على السلف في بغداد والمحافظات

اخر الاخبار

ترامب يتهم بايدن بالتآمر في مسألة اللقاحات

اخر الاخبار

البرلمان الأوروبي يدعو لتوحيد الخطاب بعد حادثة انقرة

اخبار السعودية

السعودية تحسم الجدل حول أداء مناسك العمرة لهذا العام