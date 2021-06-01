منة عرفة تكشف سبب إخفاء هوية خطيبها عن الجمهور

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة، تفاصيل خطوبتها للفنان محمود المهدي والتى تمت قبل أيام.

وقالت عرفة من خلال فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنها تعرفت على خطيبها أثناء تصوير فيلم رعب اسمه “666”، حيث يشاركها البطولة إلى جانب مساهمته في الإنتاج، وتم بدء التصوير قبل عامين ونصف، وخلال تلك الفترة كان التصوير يتوقف ويتم استئنافه كل فترة.

وتابعت:”تطورت علاقتنا في الفترة الأخيرة من التصوير، ولا أرغب في تحديد الفترة الزمنية التي بدأت فيها علاقتنا، وتحولت إلى حب بعد ذلك”.

وكشفت عرفة عن سبب عدم نشر صور خطوبتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة:” تعمدنا عدم نشر صورنا بعد إعلان الخطوبة، بسبب رغبتنا في أن يعرف الناس بالخبر بعد عرض الفيلم وبدون اتهامنا بالسعي إلى الشهرة وتصدر التريند، خاصة أنني لا أحب مشاركة حياتي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستكملت، حين أعلنت خبر خطبتي، توقعت أن أجد تعليقات التهنئة المعتادة في تلك المناسبات لأي فتاة، لكن بعض الأشخاص اهتموا بمعرفة من هو العريس والحديث عن الخبر بشكل سلبي، وهو ما دفعني لمنع التعليقات.

وأوضحت،كنت أرغب في سماع تعليقات إيجابية، لأن فترة الخطوبة مهمة لأي بنت ولا يفترض أن يكون بها تعليقات سخيفة تزعجني، متابعة:” انتظرت حتى أعرف ردود الفعل على الخبر قبل أن أعرف الناس بخطيبي، ومن أكثر التعليقات التي نسمعها هو وجود شبه كبير بيننا”.

وأكدت منة عرفة أن أول فيلم يجمعها بخطيبها يحتوى على مشاهد رومانسية بينهما قائلة:” البعض لديهم فضول لمشاهدة فيلم “666” لأنه يوثق لمشاهد رومانسية تجمعني بخطيبي قبل ارتباطنا، ومشاهد آخرى بعد ارتباطنا، لذلك ستكون قصة الحب في الفيلم واقعية.