منة عرفة تبكي على الهواء وتكشف تفاصيل طلاقها لأول مرة

المستقلة /- منة عرفة، الفنانة المصرية الشابة، حلت ضيفة على حلقة اليوم من برنامج “سابع سما” مع الإعلامية راغدة شلهوب، وتحدثت عن تفاصيل طلاقها من محمود المهدي لأول مرة، وكشفت عدة أسرار عن حياتها الخاصة.

وتحدثت منة عرفة عن تفاصيل طلاقها من محمود المهدي لأول مرة خلال تصريحاتها في البرنامج، وقالت إنها ما زالت تحبه وتكن له كل احترام وحب، وأكدت انها لا تكرهه وما زالت تتواصل معه رغم انفصالهما، وقالت إنها تزوجته لمدة عام واحد، وان الانفصال الأول لم يكن رسمياً بينهم، وكشفت مفاجأة بحديثها أن إجراءات الطلاق لم تنتهي رسمياً حتى الآن رغم إعلان طلاقهما مؤخراً، وكشفت إنها ما زالت في إجراءات الطلاق لأنها ليست سهلة بالنسبة لهما.

منة عرفة تبكي على الهواء وتتحدث عن طلاقها

وقالت منة عرفة أن موضوع الطلاق كان صعباً عليها، وردت على سؤال المذيعة حول إمكانية رجوعهما مجدداً، وقالت إن عودتها في علم الله، وأضافت إنها شعرت بانها تغيرت كثيراً في الفترة الأخيرة، وتحملت مسئوليات كبيرة وشعرت أنها كبرت فجأة مؤخراً، وقالت إنها تعلمت إن تلتزم الصمت وأن لا تقول كل شيء، مشيرة إلى ان طليقها شخص عفوي، مشيرة إلى انها شعرت باكتئاب بسبب هجوم الناس عليها بسبب صمتها وعدم تعليقها على طلاقها أو الدفاع عن زوجها السابق بسبب الهجوم عليه.

وأضافت منة عرفة إن الناس لا تعرف كل شيء، ولا يعرفون كيف وقفت بجانبه ودافعت عنه، وكشفت ان العام الذي مر في زواجهما كان كله محاولات لإنجاح زيجتهما، ولكنهما اتخذا قرار الطلاق معاً، وذلك بعدما تغيرت الحياة بينهما، وقالت إن الناس لا تعرف كواليس ما يحدث لها في حياتها الخاصة ولا يعرفون شعورها بالاكتئاب ولجوئها لمضادات الإكتئاب وتفكيرها في الانتحار وغيرها من الأمور، لذلك تشعر بالحزن والضغط بسبب محاكمتهم لها والتدخل في حياتها.

منة عرفة ترد على هجوم إلهام شاهين

وردت منة عرفة في تصريحاتها على هجوم الفنانة إلهام شاهين عليها، وطلبت منها عدم الحجر على أرائها وأن تلتزم بأرائها لنفسها، وعدم فرض رؤيتها عليها أو إعطائها أوامر، وذلك بعد تصريحات منة عرفة السابقة حول رفضها تقديم نوعيات من المشاهد في الدراما والتي دفعت إلهام شاهين لمهاجمتها واتهامها بالإساءة إلى الفنانين.