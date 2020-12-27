مناقشة قانون المحكمة الاتحادية في مجلس النواب في كانون الثاني

مناقشة قانون المحكمة الاتحادية في مجلس النواب في كانون الثاني

المستقلة / – تقترب اللجنة القانونية في مجلس النواب من انهاء التعديل الخاص بقانون المحكمة الاتحادية على امل تقديمه الى البرلمان الشهر المقبل.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: ان “اللجنة ما زالت تناقش تعديل قانون المحكمة الاتحادية باعتبارها تمثل المحكمة العليا وان اهميتها تأتي من اهمية الدستور وتفسيره”.

واضاف ان “المحكمة لم تستكمل نصابها، واعضاءها كبار في السن، منهم من توفي ومنهم من طلب الاحالة على التقاعد”، موضحا ان “اللجنة ستذهب باتجاه تعديل الامر رقم 30 الذي يختص بآلية اختيار أعضاء المحكمة، كونه الاسرع والاسهل بالوقت الحاضر، ولا يحتاح الى ثلثي اعضاء البرلمان للتصويت عليه”.

وبين الغزي ان “جميع الاطراف متفقة على استكمال اعضاء المحكمة، لكن نتمنى بالوقت نفسه ان يكون اتفاقهم على تشريع قانون المحكمة الاتحادية كونه تأخر اكثر من 15 سنة”.