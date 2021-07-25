منافذ التلقيح تشهد ارتفاعا ملحوظا بأعداد المقبلين على أخذ اللقاح

المستقلة /- بعد اعلان الجهات الصحية وصول المستشفيات الى طاقاتها القصوى لاستقبال مصابي كورونا وارتفاع الوفيات المسجلة نتيجة الموجة الثالثة لكورونا، شهدت منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات ارتفاعا ملحوظا بأعداد المقبلين على أخذ اللقاح، مع اطلاق حملات كبرى لحث المواطنين على التطعيم.

وفي تلك الاثناء، دعت مفوضية حقوق الانسان لاعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد في ظل الارتفاع الكبير باعداد المصابين وضعف الوعي الصحي.

وقال مدير اعلام صحة الكرخ زياد حازم في تصريح صحفي لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “منافذ التلقيح شهدت تسجيل اعلى معدل للتطعيم خلال يوم واحد بواقع 41 ألف ملقح في عموم البلاد، بينما سجلت الدائرة اكثر من 44 ألف ملقّح خلال عطلة عيد الاضحى”.

واضاف ان “مستشفيات الكرخ تشهد اكتظاظا باعداد مصابي كورونا، مع وجود اكثر من 500 شخص من الحالات الشديدة والحرجة، الى جانب اكثر من 15 ألف اصابة في الحجر المنزلي”.

ولفت الى “تسجيل اكثر من 150 ألف اصابة بالسلالة الثالثة الجديدة المتحورة (دلتا) خلال اقل من 30 يوما، فضلا عن وجود الاف اخرى من الاصابات البسيطة التي لم تراجع المؤسسات الصحية او العيادات الخاصة ولم تسجل ضمن الموقف الوبائي اليومي”.

من جهته، دعا عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي من خلال “الصباح” “الجهات ذات العلاقة الى اعلان حالة الطوارئ الصحية والبدء باطلاق حملة شاملة لتلقيح المواطنين من خلال الفرق الجوالة”، مبينا أن “الوضع المتفاقم للاصابات بالجائحة ينذر بكارثة خطيرة، نتيجة عدم التزام المواطنين بالوقاية وضعف الوعي الصحي”.