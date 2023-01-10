مناشدة مستعجلة للسيد السوداني..وأمين بغداد.. حي الميكانيك يشكو الإهمال الخدمي!!

حامد شهاب

للمرة الرابعة نتوجه اليكم سيادة رئيس الوزراء..الأستاذ محمد شياع السوداني .. بمناشدة مستعجلة بشأن معاناة أهالي حي الميكانيك 836 ، مرة بسبب عدم تبليط زقاق 7 وشارع بمحلة 836 تأخر أكثر من ثمانية  أشهر، يقطنه أغلب الإعلاميين ، وأخرى عن قذارة شوارع سوق الميكانيك وعدم اكمال تبليط شوارعها ، وعدم إكمال رصف أرصفته منذ أشهر طويلة ، وبقي شارع السوق التجاري كل هذه الفترة يعاني الإهمال ، وتكدس القاذورات والأحجار والأطيان والأتربة والحفر وانعدام النظافة وتردي خدمات الامانة في شوارع حي الميكانيك!!

ونجدد التأكيد أنه منذ أكثر من ثمانية أشهر، يا سيادة رئيس الوزراء ، وسيادة أمين بغداد وقد تم تكشيط زقاقين بحي سكني بمنطقة الميكانيك في الدورة محلة 836 ، وهما زقاق 7 ومدخل شارع الميكانيك الممتد من مدرسة الأكنان باتجاه آسيا لايتجاوز طوله 300 متر وزقاق 7 200 متر ، ولم يتم إكمال تبليطهما منذ ثمانية أشهر ، حتى الان ، وتغمرها الأتربة والحفر ، وأهالي المنطقة وبيوتها تحولت الى ما يشبه القرية المهجورة ، برغم أنها كانت من أكثر أحياء بغداد رقيا، ولو بقيت على تبليطها السابق لكان أفضل مما هي عليه الان ، وينتظر أهاليها من نصف عام تبليطها دون جدوى!!

ولا ندري إن كان السيد مدير بلدية الدورة يعرف إن هناك حيا بالدورة إسمه الميكانيك أم لا .. ولم يتحرك في ضوء مناشداتنا السابقة له أكثر من مرة، وقد تحول حي الميكانيك وسوقها التجارية وزقاق 7 ، الذي يسمى سابقا حي الاعلام ، الى قرية مهجورة بعد إن كان سوقها وشوارعها قبل سنوات من أكثر احياء بغداد رقيا وجمالية!!

ويتوجه أهالي حي الميكانيك محلة 836 للمرة الرابعة بتلك المناشدة المستعجلة الى السيد رئيس الوزراء وأمين بغداد ، في ضوء توجيهات السيد رئيس الوزراء الاخيرة خلال زيارته لأمانة بغداد، للالتفات الى معاناة أهالي زقاق 7 والشارع الممتد من مدرسة الاكنان بإتجاه آسيا لغرض تبليطه ، لعدم جدوى ثلاث مناشدات مستعجلة سابقة منذ عهد الكاظمي ، ولم يتم تبليط زقاق 7 والشارع الممتد من مدرسة الاكنان باتجاه آىسيا حتى الان.

 

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