مناشدة مستعجلة الى رئيس الوزراء..تبليط زقاقين بحي الميكانيك تأخر لسبعة أشهر  !!

حامد شهاب

سيادة رئيس الوزراء ..الأستاذ محمد شياع السوداني .. نتوجه اليكم بمناشدة مستعجلة  بشأن معاناة أهالي حي الميكانيك ، مرة بسبب عدم تبليط زقاق 7 وشارع بمحلة 836 تأخر أكثر من سبعة أشهر، يقطنه أغلب الإعلاميين ، وأخرى عن قذارة شوارع سوق الميكانيك برغم رصف أرصفته ، وبقي شارع السوق التجاري يعاني من الإهمال ، وبخاصة تكدس القاذورات والأحجار والأتربة والحفر وانعدام النظافة وتردي خدمات الامانة في شوارع حي الميكانيك!!

فمنذ أكثر من سبعة أشهر، يا سيادة رئيس الوزراء ، وقد تم تكشيط زقاقين بحي سكني بمنطقة الميكانيك في الدورة محلة 836 ، وهما زقاق 7 ومدخل شارع الميكانيك الممتد من مدرسة الأكنان باتجاه آسيا ، ولم يتم إكمال تبليطهما منذ سبعة أشهر ، حتى الان ، وتغمرها الأتربة والحفر ، وأهالي المنطقة وبيوتها تحولت الى ما يشبه القرية المهجورة ، برغم أنها كانت من أكثر أحياء بغداد رقيا، ولو بقيت على تبليطها السابق لكان أفضل مما هي عليه الان ، وينتظر أهاليها من نصف عام تبليطها دون جدوى!!

ويتوجه أهالي حي الميكانيك محلة 836 للمرة الثالثة بتلك المناشدة المستعجلة الى السيد رئيس الوزراء وأمين بغداد ، في ضوء توجيهات السيد رئيس الوزراء الاخيرة خلال زيارته لأمانة بغداد، للالتفات الى معاناة أهالي زقاق 7 والشارع الممتد من مدرسة الاكنان بإتجاه آسيا لغرض تبليطه ، لعدم جدوى مناشدتين مستعجلتين سابقتين في عهد الكاظمي ، قبل شهر، ولم يتم تبليط هذين الزقاقين حتى الان.

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