مناشدات عدد كبير من موظفي .. الرافدين بإعادة العمل بالتقديم الألكتروني على السلف

مناشدات عدد كبير من موظفي .. الرافدين بإعادة العمل بالتقديم الألكتروني على السلف

المستقلة /- ناشد عدد كبير من موظفي الوزارات والمتقاعدين، مصرف الرافدين بإعادة العمل بالتقديم الألكتروني على السلف، فيما تعهد المصرف تفعيله قريباً.

وقال عدد من موظفي الوزارات في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة ، إن “ما يجري حالياً من الحصول على السلف والقروض من مصرف الرافدين عبر فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات عملية معقدة ومرهقة للموظف ويصيبها التأخير كثيراً ما قد يؤدي الى حصول حالات فساد من أجل تسهيل إجراءات المعاملة من دون عراقيل”.

وأضافوا أن “إعادة العمل بمنح السلف ألكترونياً من شأنه القضاء على الفساد والروتين الإداري والحصول على السلفة من دون تأخير”.

من جانبه، أكد مصرف الرافدين في بيان تلقت المستقلة، “عزمه إعادة العمل بالنظام الإلكتروني قريباً بعد جملة مطالبات شعبية”، لافتاً إلى أن “تخفيض نسبة الفوائد على السلف الجديدة استجابة لطلبات المواطنين والإجراءات ميسرة للغاية والتقديم سيكون مبسطاً وعبر عنوان (نافذة إلكترونية) سيعلن عنها في وقت لاحق وتتيح التقديم لجميع المشمولين”.

وتعهد المصرف “بـتبسيط إجراءات منح السلف والقروض بالمجمل وصولاً إلى استفادة الجميع من خدماته التي يطرحها وخاصة بعد زيادة مبالغ الائتمان لضمان شمول أوسع شريحة ممكنة من زبائن المصرف بالخدمات والتسهيلات”.

بدوره، أكد عضو مجلس النواب النائب حيدر طارق الشمخي الحسناوي “ضرورة ادخال الحداثة بالعمل المصرفي”.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الحسناوي في بيان تلقت المستقلة، إن “الحسناوي “التقى مدير عام مصرف الرافدين عبد الحسن جمال وطالب باطلاق السلف الكترونياً وتبسيط إجراءات منح السلف وضرورة رفع قضية الكفيل في إجراءات التسليف للتخفيف من البيروقراطية المتبعة في المصارف”، مشيراً الى أن “مدير المصرف وعد بتنفيذ هذه الإجراءات خدمة للمواطن”.

يذكر أن مصرف الرافدين ألغى منح السلف والقروض عن طريق النظام الالكتروني قبل عامين بدون معرفة الأسباب ويتم حالياً التقديم مباشرة ورقياً عبر مراجعة فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات.