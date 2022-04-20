منارات أذربيجان المنسية – التي تضيء شواطئ بحر قزوين

مختار فاتح بي ديلي

باحث في الشؤون التركيا وأوراسيا

معلومات عن بحر قزوين والتي تعد من اهم البحار المغلقة فى العالم

وتقدّر مساحة هذا المسطح المائي بحوالي 371 ألف كيلو متراً مربعاً تقريباً، أمّا طوله فيقدّر بحوالي 1030 كيلو متراً، في حين يبلغ أقصى طول له هو 1200 كيلو متراً. عرض هذا البحر يصل إلى 300 كيلو متراً تقريباً، وأقصى عمق لهذا البحر يقدّر تقريباً بحوالي 1023 متراً تقريباً، وأخيراً فإنّ حجم هذا البحر يقدّر تقريباً بنحو 76 ألف كيلو متراً.

يقع بحر قزوين في القارّة الآسيوية، وتحديداً في الغرب منها، وهو بحر مغلق محاط باليابسة من كافّة جهاته، ومن هنا فإنّ هذا البحر يطلق عليه أيضاً أكبر بحيرة في العالم. من شمال هذا البحر تقع روسيا، كما أنّها تمتدّ إلى شماله الغربي أيضاً، أمّا من جهته الغربية فتقع أذربيجان، ومن جنوبه تحدّه إيران، أمّا من شرقه فتحدّه كازاخستان وتركمانستان.

يتّصل هذا البحر بكار ابوجاز غول وذلك من خلال قناة مانيتش.تطلّ على القزوين عدّة مدن تتوزّع في مختلف الدول التي تطل عليه، ومن هذه المدن: باكو الأذربيجانية، وأستراخان الروسيّة، وآسترا بندر أنزلي الإيرانية، وأكاتو الكازاخستانية، وتركمانباشي التركمانستانيّة. في القرون الوسطى كان هذا البحر يعرف باسم آخر وهو بحر الخزر.

ميزات بحر قزوين يتميّز هذا البحر بغناه الكبير بالثروة النفطيّة والغاز الطبيعي أيضاً، ومن هنا فقد كان هذا البحر محلاً للنزاع الدائم بين الدول كلّها الّتي تسعى لتقاسمه، وفي هذا البحر حقل تنجيز النفطي؛ والّذي يعدّ الحقل الثاني من حيث المساحة على مستوى العالم أجمع. كما ويحتوي بحر القزوين على عدد ضخم من الجزر، وهي جزر غير مأهولة بالعمران في معظمها، أمّا بالنسبة لجزرها المأهولة بالعمران والسكّان فهناك جزيرة بولا وبيرالاهي ونارغين، أمّا جزيرة آشوراده فهي التي تتبع لكلستان الإيرانية.

تصبّ في هذا البحر العديد من الأنهار منها: نهر الفولجا، ونهر الأورال، ونهر كورا، ونهر أتراك، ونهر تيريك، والنهر الأبيض. يعاني بحر قزوين من المشاكل الكبيرة التي تتمثّل في التقلّص الدائم لمياهه، وهو تقلّص كبير جداً ناتج عن التبخر، أيضاً فإنّ من أبرز المشاكل التي يعاني منها هذا البحر هي نقصان مستوى الأنهار التي تصب فيه؛ حيث انخفض مستوى هذا البحر المائي خلال فترة قلّت عن النصف قرن تقريباً بحوالي مترين، الأمر الّذي أدّى إلى انخفاض مساحته.

في منتصف القرن التاسع عشر ، بدأت دراسة بحر قزوين كمنطقة إستراتيجية مهمة في القوقاز. نتيجة للبحث المنهجي الذي تم إجراؤه منذ عام 1854 ، تم إعداد أطلس جديد يتكون من 22 خريطة تصور شبه جزيرة أبشيرون والجزر المحيطة بها. في الوقت نفسه ، تم بناء منارات جديدة في شبه جزيرة أبشيرون وتم ترميم منارات قديمة لضمان الملاحة الآمنة للسفن في بحر قزوين.

ما لا نعرفه عن منارة نارداران أو منارة أمبوران ماياكي

تسمى منارة ناراداران أحيانًا منارة أمبوران ماياكي. الشيء المثير للاهتمام هو أن المنارة المعنية تقع على رأس أمبوران في كوناه بيلغاه أن المنارة لا تقع في أمبوران ماياكي كيب في بكوناه يلغاه (رأس بيلغا القديم) ، ولكن على رأس غالاجاه في قرية نارداران. وهناك من يدعي أن منارة أمبوران كانت موجودة عن طريق الخطأ في مردكان.

تم بناء منارة أمبوران في عام 1882 بالقرب من كهف اوجاق غولو في منطقة غالاجاه بقرية نارداران.تختلف منارة أمبوران عن غيرها من خلال لون ضوءها – فهي ذات بريق أحمر ، تتألق بالتناوب بين الأبيض والأحمر.في السابق ، كان الضوء قطاعيًا ، أي موجهًا في اتجاه معين ، ولكن بعد إعادة الإعمار عام 1983 أصبح دائريًا.

يُزعم أن المبنى لم يكن مخصصًا لمنارة عندما تم بناؤه. كان يمثل صرحًا حجريًا من طابقين تم بناؤه لغرض سكني في بداية الامر وعلى جانب المبنى المواجه للبحر ، تم رفع امتداد على شكل رواق – دهليز بارز ، يرتفع إلى مستوى الطابق الثاني ببرج شبه دائري بدون نوافذ. ، كما في حالة منارة شوفيلان ، فهي تقع في غرفة زجاجية مستديرة من جميع الجوانب ، مما يستحضر قاعة مستديرة زجاجية صغيرة. طبعا تذكرنا بمبنى سكني للوهلة الأولى ، علما ان هناك أناس يعيشون في هذه المنارة حتى الآن. ليس من الواضح من بنى المبنى حيث تقع المنارة التاريخية.

هناك آراء بين سكان نارداران بأن المنارة شيدت في القرن التاسع عشر على يد صاحب شركة نفطية فرنسية عاش في باكو.

وفقًا للأسطورة ، أن فاعل خير فرنسي ، كانت ابنته مريضة للغاية ، في احدى الايام كان يمر عبر إقليم نارداران أعجب بالهواء والطقس المفتون المحلي لهذه المنطقة لذلك قرر ان يبني قصرًا كبيرًا لابنته على جرف مرتفع هنا.

بعد فترة طويلة تمت شفاء ابنة رجل الخير الفرنسي بجو وطقس نارداران الشافي. ومن ثم في وقت لاحق ، تم استخدام هذا المبنى كمنارة في المنطقة. داخل المبنى ، توجد لافتة معلقة في المنطقة التي تم تركيب المنارة فيها توضيح بأنه تم بناء المنارة في عام 1882 في باريس بواسطة باربييه وفينيستر من باريس.

بعد عامين ، اي في عام 1884 ، تم إحضار المصباح إلى مدينة باكو وتركيبه في هذا المبنى. كانت شركة باربييه وفينيستر الفرنسية من أشهر الشركات في تلك الأيام التي أنتجت مصابيح منارة.يقع المبنى المكون من طابقين حاليًا في الجزء الشمالي من شبه جزيرة أبشيرون وهو واحد من أربع منارات تاريخية في باكو ، تم بناؤه في القرن التاسع عشر.في عام 1983 ، تم إصلاح منارة نارداران وإعادة بنائها.

يمكن تفسير حقيقة أن منارة نارداران ،والتي شهد على مدى 3 قرون ، ليست عالية بشكل تقليدي ، من خلال الارتفاع الشاهق للمنطقة. المنطقة الساحلية لبحر قزوين مرئية بوضوح في المنطقة التي تقع فيها المنارة.

تم تصوير عدد من الأفلام الأذربيجانية في منارة نارداران. وأشهر هذه الأفلام كان عام 1980 هو الفيلم الشهير “قصة الطريق”. في الفيلم ، تجلب شخصية العم قربان ابنته زمرود إلى منارة نارداران لإخفاءها عن صهره المستقبلي مصطفى. بالطبع ، تم تصوير المنارة في الفيلم على أنها منزل.

في الوقت الحاضر ، تم إدراج منارة نارداران في قائمة لجنة الدولة لحماية واستعادة وتطوير التراث الثقافي التابعة لوزارة الثقافة الاذربيجانية وتتم حمايتها كنصب تاريخي ذي أهمية وطنية. في الوقت نفسه ، يستمر هذا المبنى الآن في العمل كمنارة. لطالما اعتبرت كيب غالاجاه ، حيث تقع منارة نارداران ، منطقة مواتية للسفن التي تبحر في بحر قزوين.

ليست من قبيل الصدفة ، انه من قلعة نارداران التي بنيت في القرن الرابع عشر تم إبلاغ قلاع أبشيرون الأخرى عن السفن الحربية للعدو القادمة من الجزء الشمالي من بحر قزوين.في ذلك الوقت ، تم إبلاغ هذه المعلومات عن طريق إشعال النيران في القلاع.

ليس من قبيل المصادفة أن القرويين ما زالوا يطلقون على قلعة بيلغاه ، التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر ، قلعة تونغال.إلى جانب قريتي نارداران و بيلغاه ، يوجد هذا النوع من القلاع ذات الطابع المميز في رامانا ومارداكان وشجان وقرى أخرى في باكو.

على الرغم من أنه يقع على بعد كيلومترين من قلعة نارداران إلى أمبوران ،يُعتقد أن منطقة غالاجاه ، حيث تقع منارة نارداران ، أخذت اسمها من الموقع في اتجاه قلعة نارداران.من الآفضل أن نقول إنه في ذلك الوقت كانت قلعة نارداران ، مثل التحصينات الأخرى في أبشيرون ، بمثابة مكان إشارة. والمنارات الاخرى التي لها اهمية كبرى الى يومنا هذا منها هذه المنارات.

منارة برج العذراء

تم تعديل منارة برج العذراء والذي يقع في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة ويبلغ ارتفاعه 29.5 مترًا ، في 13 يونيو 1858 ، أضرمت النار في منارة برج العذراء ، كانت هذه المنارة يشير إلى مدخل خليج باكو في الليل.

يمكن رؤية المنارة من مسافة 15 كم.

في عام 1895 ، تم رسم شريط أبيض فوق الجزء العلوي من برج العذراء ، حيث كانت تختفى ضوء المنارة في فترة ما بعد الظهر على خلفية الجبال المحيطة بها. حتى عام 1907 ، تم استخدام برج العذراء كمنارة.

منارة في الزيرا الكبيرة

تضيء من فانوس مشتعل في برج المنارة التي ارتفاعها 3 أمتار بدأت المنارة في جزيرة نارجين (الزيرا الكبيرة) في عام 1884. تم تركيب منارة في غرب الجزيرة لضمان إبحار السفن في خليج باكو ليلاً.

وتتكون من منارة صغيرة ارتفاعها ثلاثة أمتار في منزل حجري مكون من غرفة واحدة.صُنع هذا الجهاز البصري الخفيف في سويسرا.في عام 1941 ، عندما اندلعت الحرب ، تم تفجير مبنى المنارة بأمر من القيادة العسكرية السوفيتية.

في ذلك الوقت ، تم تركيب أسلحة مضادة للطائرات في جزيرة نارجين لحماية باكو من الهجمات الجوية. لأن مبنى المنارة يمكن أن يُظهر اتجاهًا جيدًا للطيران الألماني. تم ترميم المنارة في نارجين عام .1958

تم بناء حصن حجري في وسط الجزيرة يبلغ ارتفاعه 18 متراً مع نظام ملاحة بصري معقد.هذه المنارة ما زالت تعمل ويمكن رؤية نورها من مسافة 20-30 كم.

منارة أبشيرون: قلعة حجرية ذات هيكل نموذجي

تعود فكرة إنشاء منارات على شواطئ أبشيرون إلى الإمبراطورية الروسية.

تم اقتراحه من قبل الخليفة القوقازي في عام 1852.لكن العرض تأجل بسبب نقص الأموال.بعد سنوات قليلة ، عندما أصبحت قضية سلامة السفن ضرورة ملحة ، بعد أن لحقت أضرار بسفينة كبيرة “جوبا” بالقرب من رأس شولان في 14 سبتمبر .1857

من أجل ضمان سلامة السفن ، تم بناء ثلاث منارات على الشواطئ الشمالية لأبشيرون في النصف الثاني من القرن التاسع عشر – أبشيرون ، أمبوران (تسمى أحيانًا نارداران كما تحدثنا عن هذه المنارة بالتفصيل في البداية) وشولان هذه المنارات لا تزال نشطة

في عام 1859 ، تم بناء منارة أبشيرون على الجبل المقابل لجزيرة بيرا لاهي.

وهي أكبر منارات محلية. المنارة عبارة عن برج حجري له هيكل نموذجي طوله 25 مترًا ، بمدخل مقنطر ونوافذ على شكل مرساة. يوجد 102 درج متعرج في أعلى المبنى. تم تشغيل المنارة في 23 أكتوبر 1860

كان نورها مرئيا من مسافة 38 كيلومترا ، وأضاءت المنارة بمصباح زيت أبيض.في عام 1956 ، تم استبدال المصباح بمصباح كهربائي.حاليًا ، تُضاء المنارة بمصباح كهربائي ونظام عدسات خاص.

منارة سانجي موغان تعتمد على حسابات برج إيفل

كانت هناك 9 منارات ،من أصل 19 على طول بحر قزوين من شواطئ أذربيجان.كانت اثنان من هذه المنارات مهمان جدا. واحد منهم هو سانجي موغان (سفينوي) ،والآخر هو منارة لانكران.تم بناء المنارة في جزيرة سانجي موغان في عام 1891 وفقًا لحسابات ورسومات برج إيفل ، وهو سيد الأبراج المعدنية الجميلة في فرنسا.تتكون المنارة من أنبوب من الحديد الزهر يبلغ ارتفاعه حوالي 50 مترًا.

أثناء ثوران أحد البراكين الطينية العديدة بالجزيرة ، اصطدم الغاز بنافورة على ارتفاع 150 مترًا ، وذاب أنبوب الحديد الزهر للمنارة.في وقت لاحق ، تم تركيب منارة إلكترونية جديدة هنا.

وتعتبر منارة لانكران التي تبلغ عمرها 140 عامًا ذات أهمية كبيرة للسياح الزائرين للمنطقة، والتي لها هيكل نموذجي ، تم بناؤها في نفس الوقت الذي تم فيه بناء قلعة لانكران لأغراض التحصين بين الأعوام 1747-1786

في ذلك الوقت ، كان المبنى يعمل كمجمع ببرج دائري على الجانب الآخر من المدينة.كان هناك طريق سري بين المبنيين ، يتم من خلاله نقل الأسرى الذين تنقلهم السفن من قلعة إلى أخرى.

خلال فترة حكم روسيا القيصرية ، تم بناء منارة في الجزء العلوي من القلعة مع مئذنة ومصباح يدوي.يبلغ ارتفاعه من الأرض إلى البرج 36 مترًا إضاءة البرج كانت تصل إلى 45 كم في البحر.

في الوقت الحاضر ، تحدد جميع السفن المبحرة في المياه الجنوبية لبحر قزوين اتجاهها عبر هذه المنارة. تعمل منارة لانكران حسب الجدول الزمني. عندما تغرب الشمس تبدأ المنارة بالعمل وعندما تشرق الشمس تتوقف عن العمل. منارة لانكران لا ترشد السفن فقط.

من برجها يمكنك رؤية الجوانب الأربعة للمدينة. يتمتع السائحون المحليون والأجانب الذين يزورون المنطقة بإطلالة جميلة على لانكران. تم تجديد منارة لانكران ، التي تم بناؤها على أساس مشروع فرنسي وشهدت العديد من الأحداث التاريخية لعدة قرون ، في عام 1957دائرته الواسعة مغطاة بالحديد.

منارات لا تعمل الأن

توجد هناك منارتان على ضفاف نهر كورا لا تعملان اليوم لعدم الحاجة إليهما. منارة أخرى على حدود أذربيجان مع جمهورية إيران والتي تسمى أستارا. بالإضافة إلى ذلك ، كان أسطول بحر قزوين يضم في السابق العديد من المنارات العائمة. تم تثبيتها في المناطق الضحلة حيث توجد صخور ذات خطورة عالية تحت الماء.

مراجع

“دلائل بحر قزوين” سبتمبر 2010. مؤرشفة من الأصلي في 25 يناير 2022.

علييف “منارات وأبراج أبشيرون”مؤرشفة من الأصلي في 25 يناير 2022.

أوكسانا بولانوفا (23 سبتمبر 2017). “رحلة عبر منارات ابشيرون” . مؤرشفة من الأصلي في 31 يوليو 2021.