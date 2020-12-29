ممثل شهير يعتزل بطريقة طريفة بعد إصابته في مرض خطير

المستقلة /- أعلن الممثل الكوميدي الشهير وعازف آلة البانجو، بيلي كونولي، عن اعتزاله مسيرته المهنية بإنهاء تعاقده مع أحد القنوات الفضائية البريطانية بطريقة طريفة ومضحكة بعض الشيء.

حيث التقطت صورًا لكونولي وهو يأخذ كلبه في نزهة بأحد شوراع ولاية فلوريدا الأمريكية مراعيًا كافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد قبل ساعات من العرض الخاص والأخير لإنتهاء مسيرته المهنية مع برنامج «ITV Special».

وارتدى الممثل الكوميدي بنطلون بيجامة باللونين الأزرق والأبيض، مع تيشرت باللون الأسود، وقناع للوجه أسود اللون في جولته التي استمرت لنصف ساعة يفكر خلالها بعمق، بينما يقوم كلبه باستكشاف المكان.

ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية أعلن الممثل البالغ من العمر 78 عامًا عن استقالته مؤخرًا من التمثيل بسبب إصابته بمرض باركنسون، وهو اضطراب خطير يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الحركة.

شخص الكوميديا ​​الأسطورية، 78 عامًا، بمرض باركنسون في عام 2013، لكنه أصر على الاستمرار في عمله ككمثل وعازف حتى عام 2017 إلى أن قرر الانتقال مع زوجته إلى فلوريدا.

أوضح بيلي أن حالته الصحية تتسب له في المشي بشكل غير مستقر، إضافة إلى فقد سمعه وسيل لعابه، مختتمًا بخصوص لقائه الحصري والأخير على القناة البريطانية: « الاحتفال بإنهاء مسيرتي حدث عظيم على الإطلاق، خاصة أنها ستكون ساعة مثيرة وعاطفية ومرحة للغاية رغم كل شيء».