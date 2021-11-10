ممثلو فيلم “الجدران الاربعة” يفوزون بجائزة أفضل ممثل في مهرجان طوكيو

المستقلة/-منصور جهاني/..حصد ممثلو فيلم “الجدران الاربعة” من إخراج “بهمن قبادي” وإنتاج “راجر ووترز” جائزة أفضل ممثل في مهرجان طوكيو السينمائي الدولي بدورته الرابعة والثلاثين في اليابان.

يشار الى ان فيلم “الجدران الأربعة”  The Four Wallمن إنتاج تركيا والمملكة المتحدة وبطولة أمير آقایی وعدد من مشاهير الممثلين الأتراك، شارك لأول مرة في قسم “المسابقة الرئيسية” في الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان “طوكيو” Tokyo الدولي في اليابان.

وعرض الفيلم في اليابان وشارك فيه 4 ممثلين من بينهم: فاز الممثل الإيراني “أمير أقايي” والممثل التركي “باريش يلدز”Bariş Yildiz  والممثلان الكرديان “فاتح أل” Fatih Al و “أونور بولدو” Onur Buldu بجائزة أفضل ممثل في هذا الحدث السينمائي المرموق.

و قال الممثل الإيراني “أمير أقايي” في رسالة عبر الفيديو بمناسبة الحفل الختامي لمهرجان طوكيو السينمائي الدولي “أشكر لجنة التحكيم الموقرة على اختيارك لي”. شكراً للسيد راجر واترز على ثقته بي ومنحني هذا الدور والوقوف ورائي. أود أن أشكر “بهمن قبادي” وأتمنى أن تعود إلى وطنك قريباً وتصنع أفلامك المفضلة.

وأضاف شكراً لمنتجنا “جوكتشه” Gökçe لدعمه لي كثيراً ووقوفه ورائي. كما اود ان اشكر فريق التمثيل المحترم في فيلم “الجدران الاربعة”؛ “فوندا إيريجيت” و”باريش يلديز” و”انور بولدو” و”فاتح آل” شكراً لكم وشكراً لقبولكم لي كإيراني يلعب دور تركي. قبل سنوات، عندما كنت أدرس لغة اسطنبول، لم أكن أعتقد أبدًا أنها ستنجح معي بهذا الشكل، شكرًا لكم وأنا أقدم هذه الجائزة لممثلي السينما التركية.

جدير بالذكر أن مهرجان طوكيو السينمائي الدولي الرابع والثلاثون، برئاسة “هيروياسو أندو” Hiroyasu Ando من قبل مؤسسة اليابان الدولية لتطوير الأفلام، برئاسة “إيزابيل هوبر” Isabelle Huppert الممثلة الفرنسية المعروفة، بعرض أكثر من 100 عمل لمخرجين عالميين في فئات تنافسية وغير تنافسية من 30 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2021 في طوكيو باليابان.

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