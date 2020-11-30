ممثلة مصرية شهيرة تكشف لأول مرة عن تعرضها للتهديد بالقتل

المستقلة /- كشفت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، أن أحد المعجبين أرسل لها تهديدا بالقتل عبر الـ«سوشيال ميديا» بعد أن عملت له «بلوك».

وأوضحت، خلال لقائها مع برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة» أنها قدمت العديد من الأدوار الفنية، وليست كل الأدوار على قدر ما كانت تتمنى.

وتابعت «لهذا أصبحت دقيقة جدا في اختياراتي، وقدمت أداورا للست الجريئة في مسلسل «الريان» و«زي الشمس» وأيضا «سوق الجمعة».

وكشفت عن تمنياتها بتقديم أدوار عن الإدمان والأمراض النفسية، وقالت هذه الموضوعات أتمنى أن أقوم بتمثيلها، وأنا دائما أسعى إلى القيام بتجسيد أدوار بعيدة عن شخصية ريهام الحقيقية.

وقالت إن شخصية «منى» في حكاية «ربع قيراط» والتي تعرضت للخيانة، نجحت بشدة وتعاطف معها المشاهدون.

وأضافت: «هناك سيدات من الممكن أن تتحمل الخيانة وأن تتعايش لتستمر الحياة، ومن الممكن ان تعمل نفسها مش واخدة بالها، لكن أنا من نوعية الستات اللي مش ممكن تتحمل الخيانة، زواجي الأول انتهى بسبب الخيانة، لكن ده لأننا كنا لسه صغيرين ومعندناش خبرات، لكن دلوقتي إحنا أصدقاء والعلاقة بينا عائلية».

وتابعت: «نجاح شخصية منى وتعاطف الناس معها كان بسبب أنها مسالمة ولا تؤذي وموجودة في معظم البيوت المصرية» موضحة: «اعتذرت عن أدوار كثيرة لأني كنت مركزة جدا في شخصية منى علشان ما تطلعش أقل من شخصية فريدة في مسلسل «زي الشمس».