ممثلة مصرية تعود إلى زوجها الخليجي بعد شهرين من الانفصال

المستقلة /- أعلن الإعلامي الكويتي بشار الجاسم للجمهور عودة مواطنه الفنان نواف العلي إلى زوجته الفنانة المصرية القيمة في الكويت هبة الدري، بعد انفصالهما منذ ثلاثة أشهر.

وغرّد الجاسم في حسابه الرسمي على موقع “تويتر” في تعليقه على صورة للثنائي: “حصرياً، بعد انفصالهما، عودة نواف العلي لزوجتة هبة الدري وأولاده… ألف مبروك والله يبعد عنكم عيال الحرام”.

وشهدت الـ”سوشيال ميديا” موجة من القرارات الشخصية والأسرية في الارتباط والانفصال عليها من قبل مشاهير، من أبرزهم الفنان العراقي علي يوسف والفنانة الكويتية هند البلوشي، والثنائي على “سناب شات” مشعل الخالدي وأميرة الناصر، والفنانة العُمانية زارا البلوشي.

وكان العلي أعلن في شباط (فبراير) 2021 انفصاله عن زوجته من خلال حسابه الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، فكتب: “أُعلن انفصالي عن هبة الدرّي بشكل رسمي. والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه”. وأضاف: “بس الحين أُخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو بتقوله”.

وتصاعدت حدة الخلاف بين الدري والعلي إثر إعلان الانفصال، إذ قالت في تصريحات إعلامية: “والله لو تكلمت في تفاصيل، والله العظيم الدنيا راح تنقلب، وتقوم ما تقعد، ولكن أنا بنت ناس، وأبوي وأمي ربياني تربية ربي لك الحمد عليها، وكل الوسط الفني وخارجه يعرفون ذلك”.

يُذكر أن نواف العلي وهبة الدري تزوجا في عام 2012، وفي عام 2014 رُزقا بابنهما الأول بدر، وفي عام 2017 بابنهما الثاني فهد.
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