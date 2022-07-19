ممثلة سورية تثير الجدل بصوره مع أخيها “مثلي الجنس”

المستقلة /- عبَّرت الفنانة السورية سوسن أرشيد عن مدى حبها لشقيقها الأصغر ميغا وخوفها عليه.

شاركت الفنانة السورية سوسن أرشيد عبر حسابها في انستغرام، صورة تجمعها بشقيقها ميغا، وهي تجلس بحضنه وتعانقه بقوة أمام شاطئ البحر، وأرفقتها برسالة لطيفة تستذكره وهو طفل، مُعربةً عن حبها العميق له، وذلك بالتزامن مع عيد ميلاده.

وكتبت ارشيد: “عيدك حلو يا ميجتي الصغير، وقت اجيت بهاد اليوم عالدنيا شفت وجهك الأبيض المضوي، وحسيتك ابني وحملتك بأيديي وماعاد تركتك”، وعبرت عن ثقتها به وبمواهبه.

وأثارت صورة سوسن الجدل وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها خادشة للحياء، وإن كانت تجمع شقيق وشقيقته، وخاصة بطريقة اللباس والجلوس.

يذكر أن ميغا، كان قد كشف عن ميوله المثلية عبر اغنية أطلقها، كما يؤكد عبر حسابه في إنستغرام هذا الأمر، من خلال طريقته في الظهور بالصور والملابس التي يعتمدها.

وكانت ارشيد قد تعرضت سابقا لهجوم كبير بعد إعلان دعمها المثليين الجنسيين، عبر خاصية الستوري بحسابها في إنستغرام، قائلة: “من الآخر ولنقطع الشك باليقين انا مع الحريات الشخصية وضد المحاكمات الاجتماعية المربوطة بتابويات يرسمها كل مجتمع على مزاجو فالبتالي انا مع حقوق المثليين”.

وعادت الفنانة وكشفت انها تعرضها لهجوم كبير بعد هذه التصريحات، رغم وجود عدد من الأشخاص الذين دعموها واعتبروا ما قالته حرية شخصية.