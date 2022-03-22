ممثلات أجدن دور الأم في الفن رغم حرمانهن منها

المستقلة /-يدفعنا يوم الأم للالتفات نحو وجوه تشبه الحياة تماماً. حيث يمكن للمرأة أن تمارس أمومتها بأشكال مختلفة، في الفن، في الكتابة، في الرسم. لذا تعرفوا ممثلات أجدن دور الأم في السينما والدراما رغم حرمانهن منها.

سمر سامي فقد نجحت وأقنعت في أدائها لدور الأم في الكثير من الأعمال. من هذه الأعمال “أحلام كبيرة”. وقفت إلى جانب بسام كوسا. وكانت نموذجاً للمرأة الأم والزوجة. في عمل يحكي عن أسرة بسيطة تختلف أحلام الأبناء في نظرتهم للحياة.

كذلك أبدعت في “أهل الراية” بدور أم رضا، الأم التي تكافح وتناضل وتعيش حياة مأساوية. بالأداء بالجسد بالإحساس بالعيون بالصوت.

كذلك لابد من أن نتذكر الراحلة شادية، رغم أنها لم تنجب. لكنها أقنعت الضمير والوجدان بأغنيتها لطفلها “سيد الحبايب يا ضنايا أنت”. وأدت أدوار ألم في أكثر من فيلم سينمائي. ومنها “المرأة المجهولة”. و”لاتسألني من أنا” .

كما أن سندريلا الشاشة العربية الراحلة سعاد حسني. التي برعت في الكثير من الأدوار ومنها دور الأم. و دورها في فيلم “غريب في بيتي”. الذي وقفت فيه أمام نور الشريف، تدافع عن بيتها وأمومتها لآخر لحظة. وكانت أماً حقيقية وكأنها تختزل كل الحنان والعطاء فتتفوق على نفسها. وتعوض ما حرمت منه.

وفي الذاكرة وجوه كثيرة منها الفنانة السورية نادين خوري الملقبة بعذراء الشاشة السورية. والتي استطاعت أن تجسد دور الأم في عدد من الأعمال. لاسيما في دورها في “حاجز الصمت”. أم تقف أمام ابن مصاب بالإيدز. بكل حنان وقوة ولوعة ومتابعة.

وأبدعت الفنانة المصرية يسرا في الكثير من الأعمال. ومنها فيلم “كراكون في الشارع” ، ومسلسلات “أين قلبي” ، و”الحساب يجمع”، و”حياة الجوهري”. و”سرايا عابدين”. وغيرها الكثير، وكانت بأدائها تجسد الدور وكأنها تلعب على الضائع فيها. بل كأنها تريد أن تقول للعالم، هذه هي أمومتي.

كذلك الفنانة إلهام شاهين تألقت في تجسيدها لدور الأم. في فيلم «ريجاتا»، و«خالي من الكولسترول». فيلم «حظر تجول»، وأعمال درامية كثيرة.

وتحضر ليلى علوي أيضاً بدور الأم في فيلم “بحب السيما” ودور الأم والجدة في مسلسل “حديث الصباح والمساء”.