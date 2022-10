ملياردير يقدم خطة لحل الصراع في أوكرانيا مطالبا بتقديم تنازلات لروسيا

المستقلة/- أعلن الملياردير والمستثمر الأمريكي بيل إيكمان على تويتر خطته لحل الصراع في أوكرانيا، مطالبا كييف بتقديم تنازلات لروسيا.

وكتب رجل الأعمال عبر حسابه على “تويتر”: “قبل عام 1954 ، كانت شبه جزيرة القرم جزءا من روسيا، وكان معظم من يعيشون فيها من أصل روسي. وهذا يفسر بوضوح سبب عدم قيام المجتمع الدولي بأي شيء تقريبا عندما ضمت روسيا شبه الجزيرة في عام 2014”.

كما عارض إيكمان منح أوكرانيا العضوية في الناتو، مشيرا إلى أنه “مع كل يوم جديد من الصراع، يتزايد الخطر على العالم بأسره”.

وأضاف الملياردير الأمريكي أنه لا يرى “سبيلا أكثر واقعية للسلام”.

If peace can emerge now, thousands of lives can be saved and we can immediately begin to rebuild @Ukraine. UKR has proven that it can defend itself. It does not need a NATO membership to be secure. Finding an end to this conflict now might very well save the world.

— Bill Ackman (@BillAckman) October 17, 2022