ملياردير يقدم خطة لحل الصراع في أوكرانيا مطالبا بتقديم تنازلات لروسيا

المستقلة/- أعلن الملياردير والمستثمر الأمريكي بيل إيكمان على تويتر خطته لحل الصراع في أوكرانيا، مطالبا كييف بتقديم تنازلات لروسيا.

وكتب رجل الأعمال عبر حسابه على “تويتر”: “قبل عام 1954 ، كانت شبه جزيرة القرم جزءا من روسيا، وكان معظم من يعيشون فيها من أصل روسي. وهذا يفسر بوضوح سبب عدم قيام المجتمع الدولي بأي شيء تقريبا عندما ضمت روسيا شبه الجزيرة في عام 2014”.

كما عارض إيكمان منح أوكرانيا العضوية في الناتو، مشيرا إلى أنه “مع كل يوم جديد من الصراع، يتزايد الخطر على العالم بأسره”.

وأضاف الملياردير الأمريكي أنه لا يرى “سبيلا أكثر واقعية للسلام”.

 

 

في أوائل أكتوبر ، كتب رئيس شركة Tesla ومؤسس SpaceX Elon Musk، أنه يشك في إمكانية فوز أوكرانيا في حالة اندلاع حرب واسعة النطاق مع روسيا ودعا الأطراف إلى السلام. كما قدم رؤيته لتسوية الصراع في أوكرانيا.

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