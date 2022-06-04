ملياردير أردني بالمركز الخامس عربيا بقائمة فوربس 2022 فمن هو؟

المستقلة /- بثروة بلغت 4 مليارات دولار، حل الملياردير أردني الأصل رمزي مسلّم في المرتبة الخامسة بين 12 مليارديرا عربيا في تصنيف قائمة “فوربس” للمليارديرات لعام 2022.

ومسلّم، مهاجر من أصل أردني يحمل الجنسية الأمريكية، حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو، وعمل سابقا في “جي بي مورغان” وشركتين أخريين من شركات الأسهم الخاصة، وانضم إلى شركة الأسهم الخاصة Veritas Capital في عام 1997، وبعد وفاة مؤسّسها روبرت ماكيون، أصبح الرئيس التنفيذي لها في عام 2012.

وبحسب قائمة فوريس، ارتفعت الثروات المجمعة لـ12 مليارديرا من أصول عربية بنسبة 9 بالمئة إلى 168.6 مليار دولار منذ إطلاق قائمة “فوربس” للمليارديرات لعام 2022 في أبريل، وذلك بسبب زيادة ثروة الرئيس الشرفي لشركة “أميركا موفيل”، الملياردير المكسيكي من أصول لبنانية، كارلوس سليم حلو وعائلته.

هذا ويسيطر 4 مليارديرات من أصول لبنانية على الترتيب بمجموع ثروات يبلغ 138.3 مليار دولار، يليهم مليارديران من أصول سورية لديهما 11.5 مليار دولار، ثم المغاربة بإجمالي ثروات 8.7 مليار دولار، وممثل وحيد لكل من الأردن ومصر والعراق والسودان.

 

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