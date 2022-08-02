مليارات المشاهدات تنتقل من تيك توك الى انستغرام

تحدي الرقص على انغام "قومي"

مريام فارس

المستقلة/- بعدما كسر الأرقام القياسية تحدي الرقص على اغنية “قومي” وحقق ٨،٤ مليار مشاهد على تيك توك، ها هو الآن يغزو انستغرام بشكل جنوني خاصةً في الهند بما أنّ منصة تيك توك محجوبة في هذا البلد، فانتقل التحدي من تيك توك الى انستغرام ودخل كل بيت وشارع ومنطقة في العالم.

جرت العادة أن التحديات التي تطلق على مواقع التواصل الاجتماعي تدوم لأسبوعين او ثلاثة كحدٍ أقصى، أما تحدي رقصة “قومي” الذي أطلقته ملكة المسرح ميريام فارس في ٢ ايار٢٠٢٢ مازال مستمر حتى الساعة ويطوّر نفسه يوما بعد يوم، ها هو ينتشر الآن بقالب جديد وهو دمج أغنية للأطفال” “head shoulders knees and toes” بأغنية “قومي” لينتشر هذا التحدي مجدداً بشكل جنوني.

أعلن موقع CNN الأميركي أن أغنية “head shoulders knees and toes” التي أصدرت عام ١٩٦١ ومازالت تتداول حتى الآن لم يضاهيها أي أغنية الّا اغنية “قومي” التي غزت العالم بأسره وحققت المليارات من المشاهدات فكيف لو اجتمعت هاتين الاغنيتين معاً !؟معلنين ان تحدي اغنية قومي هو الاقوى عالمياً على الاطلاق لعام ٢٠٢٢

اقرأ المزيد
اخبار العراق

مجلس الوزراء يؤيد مبادرة الكاظمي لتجاوز الأزمة السياسية

اخر الاخبار

بيلوسي تصل تايوان والصين تتوعد

اخبار العراق

صحة ميسان تواصل حملات تلقيح الأطفال دون الخامسة

اخر الاخبار

حسين گـصبة وسترة رابح درياسة

اخبار العراق

خلية الأزمة في ميسان تناقش تحسين  الوضع الكهربائي في المحافظة

اخر الاخبار

بالصور..Simon dorient يكشف عن تشكيلته الخاصة بالصيف والشاطئ

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مجلس الوزراء يؤيد مبادرة الكاظمي لتجاوز الأزمة السياسية

اخبار العراق

صحة ميسان تواصل حملات تلقيح الأطفال دون الخامسة

اخر الاخبار

بالصور..Simon dorient يكشف عن تشكيلته الخاصة بالصيف والشاطئ

اخبار الاردن

جمهور “مهرجان جرش” يتوج عيسى السقار سفيراً للأغنية الأردنية

اخر الاخبار

مليارات المشاهدات تنتقل من تيك توك الى انستغرام

اخبار مصر

ياسمين نيازي تتحدث عن الحب الفرحان في “مالي العين”

اخبار العراق

وزير الصدر يوجه بالانسحاب من مبنى البرلمان الى المناطق المجاورة

اخبار العراق

وزير الصدر يوجه بالانسحاب من مبنى البرلمان الى المناطق المجاورة

اخبار العراق

توجيه بفتح جسر الجمهورية و المنطقة الخضراء بشكل كامل

اخبار العراق

الكهرباء تهيب بالمواطنين لتفهم ومراعاة ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق

اخر الاخبار

نائبة تركية تستنكر موجة العنصرية بحق السياح العرب

ثقافة وفنون

من سيخلف هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين المصريين؟

اقتصادية

عملة “البيتكوين” تنخفض للجلسة الخامسة على التوالي

طب و صحة

كورونا: ثلاثة أنواع مختلفة بأعراض مختلفة

عامة ومنوعات

ماذا يعني آب اللّهَاب اُقطُف العِنَب وَلا تهَاب؟

اخبار الاردن

الأردن : ارتفاع استيراد الألبسة 35% رغم شكاوى من تكدسها

عامة ومنوعات

معظم عملاء السيارات الكهربائية اشتروها لأجل التقنية، وليس لأجل البيئة