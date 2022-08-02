مليارات المشاهدات تنتقل من تيك توك الى انستغرام

المستقلة/- بعدما كسر الأرقام القياسية تحدي الرقص على اغنية “قومي” وحقق ٨،٤ مليار مشاهد على تيك توك، ها هو الآن يغزو انستغرام بشكل جنوني خاصةً في الهند بما أنّ منصة تيك توك محجوبة في هذا البلد، فانتقل التحدي من تيك توك الى انستغرام ودخل كل بيت وشارع ومنطقة في العالم.

جرت العادة أن التحديات التي تطلق على مواقع التواصل الاجتماعي تدوم لأسبوعين او ثلاثة كحدٍ أقصى، أما تحدي رقصة “قومي” الذي أطلقته ملكة المسرح ميريام فارس في ٢ ايار٢٠٢٢ مازال مستمر حتى الساعة ويطوّر نفسه يوما بعد يوم، ها هو ينتشر الآن بقالب جديد وهو دمج أغنية للأطفال” “head shoulders knees and toes” بأغنية “قومي” لينتشر هذا التحدي مجدداً بشكل جنوني.

أعلن موقع CNN الأميركي أن أغنية “head shoulders knees and toes” التي أصدرت عام ١٩٦١ ومازالت تتداول حتى الآن لم يضاهيها أي أغنية الّا اغنية “قومي” التي غزت العالم بأسره وحققت المليارات من المشاهدات فكيف لو اجتمعت هاتين الاغنيتين معاً !؟معلنين ان تحدي اغنية قومي هو الاقوى عالمياً على الاطلاق لعام ٢٠٢٢