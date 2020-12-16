ملك البحرين يتلقى لقاح كورونا

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المستقلة /- بادر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

ونوه الملك إلى أن الله حبا بلاده بمجتمع واع، حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في استطاعة المملكة الحد من انتشاره في المجتمع.

وأعرب عن شكره وتقديره لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع.

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