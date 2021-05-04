ملك الاردن يشارك مرتبات كتيبة الدبابات الثالثة الملكية مأدبة الإفطار

المستقلة /- شارك جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مرتبات كتيبة الدبابات الثالثة الملكية مأدبة الإفطار.

وجاء ذلك بعد اطلاع جلالته وولي العهد، الثلاثاء، على دبابة “سينتارو” التي دخلت الخدمة حديثا في الكتيبة التابعة للواء الأمير الحسن بن طلال المدرع/60، وذلك في إطار خطط التحديث والتطوير التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

 

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