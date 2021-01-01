ملك الاردن عبدالله الثاني يفوز بلقب شخصية العام

المستقلة /- فاز الملك عبد الله الثاني بن الحسين بلقب شخصية العام 2020، وفق استطلاع اجرته قناة روسيا اليوم حول الشخصية العربية الأبرز عام 2020.

وحصل الملك على (6509430) صوتا، ما يشكل 52.4% من إجمالي الأصوات الذي بلغ 12490331.

واحتل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد المركز الثاني، حاصدا 44.8% من الأصوات.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بواقع 1.3% من أصوات المشاركين في الاستطلاع الذي بدأ في السابع من ديسمبر 2020 وانتهى منتصف ليلة 31 منه.

يشار الى التصويت شمل الاسماء التالية :

الملك عبد الله الثاني بن الحسين

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس السوري بشار الأسد

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

سلطان عمان هيثم بن طارق

العاهل المغربي الملك محمد السادس

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس اللبناني ميشال عون

رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله

زعيم حركة “أنصار الله” في اليمن عبد الملك الحوثي

القائد العام لـ “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر

رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج