ملك الاردن سيحضر قمة ثلاثية تعقد في ابو ظبي

جلالة الملك عبدالله الثاني

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، متوجهاً إلى أبوظبي، للمشاركة في قمة ثلاثية تعقد غداً الأربعاء.

وقالت وسائل اعلام امارتية ان القمة الثلاثية ستضم ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتأتي مشاركة العاهل الأردني في القمة الثلاثية، بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

ومن المقرر أن تناقش القمة عددا من الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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