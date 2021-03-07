 ملكة جمال المحجبات في اول تجربة إعلامية مع قناة اقرأ

المستقلة.. تخوض ملكة جمال مصر للمحجبات السابقة الدكتورة سارة حورية تجربتها الاعلامية الاولى مع قناة اقرأ الفضائية في برنامج بيت سارة   .

وتبث اقرأ البرنامج حصرياً على منصة تابع الرقمية التابعة لقنوات اقرأ الفضائية كما تدور حلقات البرنامج حول العديد من العناوين مثل الرياضة والأكل ، والطعام السريع ، وكيف تحصل على وجبة متوازنة بسعر زهيد ، والتعامل مع مشاكل مشهورة مثل القولون وأمراض الجهاز الهضمي وتساقط الشعر ، والصداع ، ونقص الفيتامينات ، وألم الأسنان وكذلك علاج نزلات البرد ونقص التركيز ، ومشاكل قلة الطاقة ، والأكل وعلاقته بالعقل والمذاكرة ، وغيرها الكثير من الأفكار التي تضع لها نصائح غذائية مفيدة وقيمة عن طريق تقديم وصفات أو أكلات ومشروبات لحل هذه المشاكل.

الجدير بالذكر ان البرنامج تم تصويره بطريقة حديثة متفردة ببساطة الطرح لإيصال المعلومة للمشاهد بشكل عملي  مع مشاهد درامية لإيصال المعلومات بشكل مبسط .

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