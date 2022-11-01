ملكة جمال العرب مريم زعيتر سفيرة لجمعية Golden Beirut Award

المستقلة/- حصلت ملكة جمال العرب 2022 مريم زعيتر على منصب سفيرة لجمعية Golden Beirut Award (جوائز بيروت الذهبية) وذلك خلال حفل أقيم في فندق فينيسيا في بيروت بحضور حشد من الشخصيات الفنية والإعلامية والدبلوماسية.

وقدم مؤسس الجمعية محمد حلواني والممثل اللبناني جورج حرّان الدرع التكريمي للجمعية، مؤكدا انها ستمثل الجمعية في جميع الدول التي تكون فيها.

من جانبها عبرت مريم عن سعادتها بهذا المنصب الذي اعتبرته مسؤولية كبيرة واكدت انها فخورة بهذه الثقة التي منحتها الجمعية.

ووعدت بأنها ستكون على قدر المسؤولية وستقوم بواجبه الإنساني وستوثق ذلك خلال مسيرتها.