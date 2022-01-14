ملكة جمال العرب كيما بوربح تتجه الى التمثيل

المستقلة/- قررت مليحة العرب السابقة المغربية كيما بوربح ان تحقق هدفها في مجال التمثيل الذي كانت تتردد في الدخول الى عالمه من قبل .

ودفع عرض من شركة انتاج عربية حول مسلسل يتضمن بطولات عربية مشتركة بالتعاون مع نجوم من مصر و لبنان و سوريا بوربح الى تعديل افكارها و المضي قدماً نحو هذه الخطوة التي ستقلب حياتها رأساً على عقب .

كيما سبق ان رفضت المشاركة في عدد من الاعمال السينمائية في مصر خلال إقامتها في القاهرة لكنها الان عادت عن قرارها و من الواضح انها ستوقع عقداً درامياً قريباً و تقف الى جانب المع نجوم الشاشة الصغيرة .

في المقابل نفت كيما ان تكون قد تعاقدت مع احدى الشركات التجارية الدولية لتصوير أعلانية في فيديو كليب قصير مع الفنان المصري عمرو دياب و قالت انها تتمنى الوقوف امام النجم المذكور لكن ما تم نشره عن تعاون مرتقب غير صحيح في المرحلة الحالية .

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