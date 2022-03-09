ملكة جمال العرب تتورط بجريمة في سوريا

المستقلة/- وقعت ملكة الجمال السابقة و الممثلة غدير عمر عقد مسلسلين من إنتاج شركة قبنض السورية.

يصب مضمون العمل تلاول في خانة الجرائم المتسلسلة التي تكون الفنانة المذكورة واجهة لها، و تأتي هذه الخطوة بعد مشاركة غدير في مسلسل أبجد هلوس الى جانب مشاركات فنية اخرى رشحتها للوصول الى مرحلة البطولة المطلقة .

غدير تدرس في الوقت الحالي مشروع فيلم سينمائي يضم بطولات عربية مشتركة سيتم تصويره في بداية الصيف المقبل بين مصر و سوريا و الامارات العربية المتحدة .

و كانت غدير عمر قد نالت لقب ملكة جمال العرب في مصر، و حصلت على صفة سفيرة للنوايا الحسنة، و ساعدت في غوث النازحين السوريين في اوروبا كونها مقيمة في المانيا.

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