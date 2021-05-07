ملكة جمال الأردن في ظهور خادش

المستقلة /- قلّ ما تبرز فنانة أو مؤثرة أردنية تثير الجدل بسبب اطلالة على احدة منصات التواصل الاجتماعي، فقد عرف عن الفنان الاردني انه محافظ، يسير في طريق واحد مع عادات شعبه، وتعتبر الاطلالت القليلة لبعض الفنانات غريبة.

ومن هذه الاطلالت التي لاقت ردود فعل غاضبة، ما نشرته زينة العلمي، الحائزة على لقب ملكة جمال المملكة الاردنية الهاشمية في وقت سابق، حيث ظهرت في احد الفنادق بمدينة الشيخ زايد السياحية في الامارات.

وظهرت العلمي ترتدي فستانا ضيقا ابرز مؤخرتها بشكل كبير، فيما اعتبره بعض المعلقين “ظخورا خادشا”، بحسب تعبيرهم.

وقد علقت عليها : “مساء العسل يا عسل”.

وتوالت ردود الفعل على الصورة التي كانت في معظمها غاضبة، ومن ابرز ردود الفعل من رواد التواصل في الاردن، علقت امال العبادي قائلة : “أي مساء وأي ترحيب!! هذا انتهاك للقيم الاردنية وغير مقبول الترويج له على انه شيء طبيعي”.

فيما قال سعد ابو ردية : “يا اختي العزيزة يا زينة.. لما بدك تنشري صورة مثل هاي لا تربطي فيها اسم الاردن لانه احنا مش هيك بتاتا”.

على الضفة الثانية، رأى العديد من المعلقين بأن زينة العلمي لها كامل الحق بأن تنشر ما يحلو لها وأن تفتخر بجسدها وأن تقول بملئ الفم : “انا اردنية نشمية وافتخر”، على حد تعبير ايمن ابو الرجا.

كما علقت مرح البزور : “متى راح نخلص من هالعقلية؟! كل واحد يلتهي بحاله واتركو الناس تعيش زي ما بدها”.