ملكة جمال ألبانيا تتصدر الترند بسبب أحمد أبو هشيمة

المستقلة /- أعلن الإعلامي اللبناني إيلي باسيل عن هوية الشابة الجديدة، التي يسعى رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة إلى الارتباط بها.

وادّعى إيلي باسيل، عبر حسابه الشخصي في “أنستغرام”، أن لدى رجل الأعمال المصري حبيبة جديدة عقب انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري.

وكتب على فيديو نشره عبر الإنستغرام: “في سبق صحفي كالعادة، أعلن الاعلامي ايلي باسيل هويّة حبيبة أحمد أبو هشيمة الجديدة بعد طلاقه من ياسمين صبري، وهي شابة من “كوسوفو” تبلغ من العمر ٢٩ عامًا وتدعى “مورينا تاراكو” تعيش في اسطنبول حيث لديها كلينيك تجميلي خاصٍّ بها وقد تعرّف عليها من قبل أصدقاء مصريّين مشتركين… وقد سبق أن أعلن ال اعلامي ايلي باسيل لمرّات عديدة السنة الماضية عن فشل العلاقة الزوجية للثنائي أبو هشيمة – صبري وقرب انفصالهما عن بعض، الّا انّهما وبالاخصّ صبري كانت دائمة الإصرار على عدم تأكيد الموضوع واعتماد سياسة النفي بطريقة غير مباشرة حتى بانت أخيرًا حقيقة وضع علاقتهما الهشّة التي لم تعمّر أكثر من سنتين”.

وتصدر اسم ملكة جمال ألبانيا الترند على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب أخبار تم تداولها تقول بأنها على علاقة بـ رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة زوج الفنانة ياسمين صبري السابق واللذين أعلنا انفصالهما قبل أيام.

 

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