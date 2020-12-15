ملفات الفساد : شركة مستثمرة متعثرة منذ عام 2016 تطالب بضمانة سيادية

المستقلة/ – منذ 2014 منحت هيئة الاستثمار الوطني “الاجازة الاستثمارية” لشركة خيرات الابار العراقية لمشروع (هدرجة النفثا وتحسين البنزين) في محافظة المثنى، على امل ان ينجز المشروع مطلع 2019.

الشركة المذكورة وبعد حصولها على الموافقات الرسمية، تمتعت بالامتيازات الممنوحة من اعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية وكذلك شراء الدولار من البنك المركزي بالسعر الرسمي، كما حصلت على ضمانة سيادية عام 2016.

لكن الشركة لم تنجز سوى السياج الخاص بأرض المشروع وعدد من الكرفانات، مع مد انبوب ماء، بالمقابل قالت كتلة النهج الوطني ان الهيئة الوطنية للاستثمار تطالب حاليا بضمانة سيادية للشركة بقيمة 850 مليون دولار ضمن موازنة 2021.

وابدت الكتلة استغرابها من ذلك في ظل رفض وزارة النفط “الجهة المستفيدة” تجديد الرخصة الاستثمارية للشركة المذكورة، بينما يطالب مجلس النواب الجهات الحكومية بالتوضيح عن حجم التعاملات النقدية للشركة.

واوضح عضو الكتلة مهند العتابي في تصريح لصحيفة ”الصباح”: ان “هذا المشروع يعد من اكبر الرخص الاستثمارية في محافظة المثنى، الذي منح للشركة منذ 2014، وبعد مضي سنوات والحصول على اعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية وشراء العملة من البنك المركزي بالسعر الحكومي، الا ان شركة خيرات الابار العراقية لم تنجز من العمل سوى (سياج خارجي لساحة فارغة فيها بعض الكرفانات).

واضاف ان “المخاطبات الحكومية مستمرة بين المؤسسات في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة المالية وبكتاب رسمي ان وزارة النفط الجهة المستفيدة لم تمنح التجديد لهذه الفرصة الاستثمارية بينما ما زالت هيئة الاستثمار الوطني تطالب بتجديد منح الضمانة السيادية بمبلغ 850 مليون دولار للشركة المستثمرة اي مايقارب ترليون دينار عراقي في موازنة 2021”.

وتابع ان “مجلس النواب خاطب وزارة التخطيط والرقابة المالية والبنك المركزي عن طريق وزارة المالية وكذلك خاطب وزارة النفط وهيئة الاستثمار الوطني بكتب رسمية تطالب بتوضيح حجم التعاملات النقدية للشركة وحجم المنجز للمشروع، لكن الاجابات لم تصل حتى الان”.

كما دعا العتابي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والجهات الرقابية الى متابعة هذه الكلف باعتبار ان هذه الشركة الاستثمارية منحت تسهيلات جمركية وضريبية عبر استيراد عدد واجهزة ومضخات ومواد انشائية بالسعر الرسمي للدولار”.

من جانبه، اوضح مصدر بدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة النفط لم يرغب بالكشف عن اسمه في تصريح لصحيفة ”الصباح”، ان “شركة خيرات الابار العراقية مُنحت ضمانة سيادية في 2016 بينما تعهدت الوزارة وقتها بشراء منتوج البنزين لمدة 7 سنوات من الشركة المستثمرة”، مشيرا الى ان “تاريخ انتهاء العقد الاستثماري كان في كانون الثاني من 2019”.

واكد المصدر “انتهاء مدة صلاحية الضمانة السيادية، بينما لم تنفذ الشركة سوى بعض الاعمال البسيطة مثل نصب كرفانات ومد انبوب ماء للمشروع، وتم اعلام الهيئة الوطنية للاستثمار بذلك وتوجيه انذار لمدة شهر الى تلك الشركة من قبل الهيئة الوطنية للمباشرة بالتنفيذ لكن لم نلاحظ اي تقدم بالعمل خلال مدة الانذار.

واشار الى “مفاتحة الهيئة الوطنية للاستثمار بكتابين بتاريخ (17/ 9/ 2019) و(3 /12 2019 ) اوضحنا فيهما عدم الموافقة على تجديد الكفالة السيادية للشركة المستثمرة”.

بالمقابل، قال مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية للاستثمار : ان “الهيئة فاتحت وزارة النفط دائرة التخطيط والدراسات والمتابعة بضرورة تزويد الهيئة بقرار فسخ العقد مع شركة خيرات الابار ليتسنى لهم اتخاذ ما يلزم وفق احكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2016 المعدل والمتضمن سحب الاجازة الاستثمارية”.

واضاف “اذا تم استحصال نسخة من فسخ العقد ستمضي الهيئة الوطنية باجراءاتها وسحب اجازة الاستثمار للشركة المذكورة اعلاه”.