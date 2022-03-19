ملفات إفريقية عديدة على طاولة الدورة 48 لمجلس خارجية “التعاون الإسلامي”

المستقلة/- تحتل ملفات الدول الإفريقية الأعضاء مساحة واسعة من أنشطة الدورة 48 لمجلس وزراء الخارجية التي سوف تنعقد في 22-23 مارس الجاري في إسلام أباد عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية، وقد اشتملت القضايا على عدة مناحي سياسية وعلمية وغيرها.

وقامت منظمة التعاون الإسلامي بالعديد من البرامج والأنشطة والمشاريع في الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة، وربما كان توقيع اتفاقية المقر للبعثة التمثيلية الإقليمية للمنظمة في نيامي بجمهورية النيجر، النقطة الأبرز في الفترة الحالية.

و من المرتقب أن تشكل البعثة نقطة انطلاق للعمل على تعزيز دور المنظمة في منطقة الساحل وبحيرة تشاد. كما أن البعثة التمثيلية الإقليمية للمنظمة في نيامي تعمل على حشد الالتزام السياسي والاضطلاع بأنشطة إنمائية وإنسانية في المناطق المذكورة، وقد ناشدت الأمانة العامة للمنظمة بالفعل الدول الأعضاء والمؤسسات تقديم الدعم اللازم لدول الساحل للحفاظ على الاستقرار والأمن ومكافحة الجماعات الإرهابية.

وعلى الصعيد الإنساني، وقعت الأمانة العامة للمنظمة في كانون الأول/ديسمبر 2021، اتفاقية المقر مع حكومة جمهورية النيجر حيث تنسق البعثة مع السلطات النيجرية المتخصصة لتنفيذ مشروع إنساني يتعلق بالتدريب المهني للأرامل والأيتام من العسكريين في نيامي بالإضافة إلى القيام بمشاريع التمويل الأصغر في بعض دول الساحل (مجموعة 5) من أجل تعزيز ريادة الأعمال النسائية، بالإضافة إلى العمل حاليا على تأهيل عدد من المدارس في البلاد.

وبرزت قضية منطقة الساحل الإفريقي على أجندة المنظمة، وفي إطار جهودها لدعم بلدان منطقة الساحل تسعى المنظمة عبر مؤسساتها المتخصصة مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي إلى التواصل الدائم مع الدول الأعضاء في المنظمة في منطقة الساحل بهدف المساعدة في تمويل مشاريع التنمية التي جرى الاتفاق عليها، حيث استفادت دول المنطقة من برنامج التأهب والاستجابة الاستراتيجيين للبنك بقيمة 2.3 مليار دولار والذي كان يهدف إلى دعم جهود الدول الأعضاء في الوقاية من جائحة كوفيد – 19.

ومن أجل إعطاء دفعة جديدة لدور المنظمة في إفريقيا ومنطقة الساحل، وبحيرة تشاد، قام الأمين العام للمنظمة، معالي السيد حسين إبراهيم طه في بداية مارس الجاري، بزيارة كل من جمهورية تشاد والكاميرون والنيجر والسنغال بحيث تم البحث مع قادة هذه الدول، الوضع في المنطقة وسبل تعزيز دور المنظمة في مساعدة تلك الدول على مجابهة التحديات الأمنية والتنموية. كما زار وفد رفيع المستوى للمنظمة، أبوجا (جمهورية نيجيريا الفدرالية) وأجرى مباحثات مع رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشأن التطورات وسبل التعاون والإسهام في إيجاد حل للوضع في المنطقة.

يذكر أن المنظمة تعتزم عقد اجتماعات مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية الأخرى مثل مجموعة بلدان الساحل الخمسة، وهيئة بحيرة تشاد، وتجمع دول الساحل والصحراء؛ (سين صاد) والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا بغية تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بين المنظمة وهذه المنظمات.

وأوردت الأمانة العامة مشاركتها في أعمال لجنة مراقبة اتفاق السلام والمصالحة في جمهورية مالي، بصفتها عضوا في فريق الوساطة الدولية للاتفاق إلى جانب عضويتها في اللجنة، حيث جددت المنظمة دعمها والتزامها بضمان وضع الاتفاق موضع التنفيذ، كما تشارك دول أعضاء ومؤسسات مالية في منظمة التعاون الإسلامي في تمويل المشاريع التنموية المتفق عليها في مالي، حيث تعتزم الأمانة العامة للمنظمة تقديم مساهمة مالية إلى لجنة المراقبة لدعم مشاركة المرأة في البلاد.

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، أطلق مركز صوت الحكمة التابع للمنظمة استراتيجية جديدة تقوم على تكثيف نشاطه في دول الساحل جنوب الصحراء بعد تزايد الهجمات الإرهابية في المنطقة كما رتب المركز لعدة برامج تدريبية مكثفة لصالح المتخصصين في أجهزة بعض الدول مثل بوركينافاسو والنيجر ومالي ونيجيريا رغم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

ونجح المركز خلال عامي 2020 و2021 في تنسيق العديد من المبادرات الإيجابية في خدمة السلم والأمن بالتعاون مع منتجين سينمائيين في دول غرب إفريقيا.

وتعمل الأمانة العامة على توفير لقاحات للدول الأقل نموا لاسيما دول الساحل وبحيرة تشاد وذلك في إطار مبادرة المنظمة والمملكة العربية السعودية بقيمة 20 مليون ريال سعودي، وذلك بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالإضافة إلى مبادرة تقديم اللقاحات إلى الدول الأقل نموا في إطار دعم المنامة للمنظمة بقيمة 20 مليون دولار حيث تم التنسيق حاليا مع مركز الملك سلمان للمضي في هذه المساعدات.

وعلى صعيد العلوم والتكنولوجيا، قدم برنامج كومسيتك الخاص بأفريقيا في مجالات الصحة والعلوم والتكنولوجيا مخيمات مجانية لطب العيون وورش عمل متقدمة في طب الأعصاب بالتعاون مع المؤسسات الصحية في الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة كما نظمت كومستيك ومؤسسة “لايتون رحمة الله الخيرية” بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية مخيمات مجانية لعلاج العيون في غامبيا والنيجر وورش عمل للتدريب المتقدم لطب الأعصاب في غينيا بيساو والسنغال.