ملعب البصرة يحتضن مباراة بين منتخب الشباب ونظيره الفلسطيني

المستقلة/- يحتضن ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد مباراة منتخبنا الشبابي ونظيره الفلسطيني في ختام منافسات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا للشباب بنسختها الثانية.

وقال المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب قحطان المالكي، في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، إن” منتخبنا سيدخل بخياري الفوز أو التعادل لضمان التأهل للمباراة النهائية” ، مبيناً، أن “الملاك التدريبي وجّه اللاعبين بنسيان المباراة السابقة أمام المنتخب اليمني وماحصل فيها وانهم قادرون على تجاوز الكبوة وتحقيق نتيجة ايجابية وادخال السرور والبهجة على قلوب العراقيين” .

وأضاف المالكي أن “المباراة مهمة كونها تؤهلنا الى مواجهة المنتخب اللبناني الذي يعد من المنتخبات الجيدة ” مؤكداً، أن الجهاز الفني بقيادة المدرب عماد محمد ، واللاعبون عازمون على تحقيق نتيجة ايجابية “.

واوضح المالكي ان “المباراة ستشهد غياب اسمين مهمين هما اللاعب محمد جميل بسبب الاصابة وتأكد غيابه لأكثر من اسبوعين واللاعب علي صادق الذي اصيب في المباراة السابقة ” لافتاً الى أن “المباراة ستشهد عودة اللاعبين علي شاخوان ومحمد عبد الحميد اللذين تعرضا الى اصابة في المباراة الاولى “.

وكان منتخبنا الوطني للشباب قد خاض ثلاث مباريات فاز في اثنتين منها على الكويت والبحرين فيما خسر الثالثة أمام نظيره اليماني ويمتلك ست نقاط في الترتيب الثاني للمجموعة الأولى.

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