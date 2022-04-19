ملعب “آنفيلد” يستضيف مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد

المستقلة /- تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، فى الساعه العاشره مساء اليوم الثلاثاء، صوب ملعب “آنفيلد” لمتابعة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول المحترف فى صفوفه النجم المصري محمد صلاح وضيفه مانشستر يونايتد، في مواجهة مؤجلة من الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويخوض ليفربول المباراة بهدف تحقيق الفريق من أجل مواصلة الصراع الشرس مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي، حيث إن حصد النقاط الثلاث اليوم يمنح الريدز الصدارة مؤقتاً.

ويحتل ليفربول المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن السيتي صاحب الصدارة.

ويسعى ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب لتأكيد تفوقه على الشياطين الحمر بعدما فاز بجولة الدور الأول بخماسية نظيفة فى أكتوبر الماضي على ملعب أولد ترافورد، وهي المواجهة التي شهدت تألق محمد صلاح عند إحرازه 3 أهداف “هاتريك”.

ويأمل محمد صلاح استعادة ذاكرة التهديف أمام اليونايتد اليوم، حيث إنه لم يحرز أهدافا فى الدوري الإنجليزي منذ قرابة 50 يوما، بعدما خاض 6 مباريات فى المسابقة، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا ومباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكان آخر هدف سجله في فبراير الماضي خلال الانتصار على نورويتش سيتي 3-1 في البريميرليج.

وستكون مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد مواجهة من نوع خاص بين كل من محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى وبين كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستريونايتد والذي دخل دائرة المنافسين على لقب الهداف بقوة.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي ابرصيد 20 هدفا، يليه الكوري الجنوبي هيونج مين سون، جناح فريق توتنهام، في المركز الثاني برصيد 17 هدفا، وكريستيانو رونالدو ثالثا بـ15 هدفا.

ويخوض مانشستر يونايتد المباراة وهدفه حصد النقاط الثلاث، من أجل محاولة خطف المركز الرابع، المؤهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الثأر من ليفربول بسبب الخسارة الثقيلة في قمة الدور الأول.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام الرابع.

تاريخيا، التقي ليفربول ومانشستر يونايتد في 59 مباراة بالدوري الإنجليزي من قبل، ونجح الريدز في الفوز بـ 17 مباراة، بينما تفوق الشياطين الحمر في 28 مباراة وكان التعادل “سيد الموقف” فى 14 مباراة.

وأحزر ليفربول في شباك مانشستر يونايتد 72 هدف خلال الـ 59 مباراة التي جمعت بينهم، بينما سجل فريق الفريق الأحمر في شباك الريدز 79 هدفا.

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