ملحم زين في مبادرة إنسانية للداخلية اللبنانية وشركة الصبّاح إخوان

المستقلة.. جمعت مبادرة إنسانية وزارة الداخلية اللبنانية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للكورونا في السراي الحكومي وشركة صبّاح للإعلام، بتصوير عمل فني غنائي يهدف إلى التوعية من عواقب انتشار فيروس كورونا.

ويسعى العمل إلى حث المجتمع على الالتزام بالمعايير والإجراءات للحد من انتشار العدوى.

الأغنية بصوت النجم ملحم زين، وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان وتوزيع ميشال فاضل.

و شارك في العمل المصور الممثل عبدو شاهين والقديرة ختام اللحام والممثل الكبير عصام الأشقر والممثلة جوي سلامة تحت إدارة المخرج سام كيال وإنتاج شركة الصبّاح إخوان .