ملتقى استثماري يتكفل بدعم نادي كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت حكومة كربلاء المحلية ، عن تكفل ملتقى استثمار اقتصادي بتأمين رصيد مالي بلغ مليار ونصف المليار دينار لنادي كربلاء الرياضي من اجل تمكينه التنافس في دوري المحترفين .

وقال محافظ كربلاء في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الخميس عقب الملتقى الذي عقد بالمحافظة  ، إن “العديد من الشركات العاملة في المحافظة تكفلت برصيد مالي لدعم نادي كربلاء الرياضي “.

وأكد الخطابي “استمرار دعم الحكومة المحلية لنادي كربلاء الرياضي من اجل أن يرفع اسم المحافظة في كافة المحافل الرياضية “.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

أبوظبي تستضيف النسخة الأولى من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات…

اخبار العراق

كربلاء تدعو الأجهزة الأمنية التعامل الحسن مع وافدي زيارة عاشوراء

اخبار السعودية

السعودية تكرم 12 أديباً ضمن مسابقة عبدالرحمن المشيقح الأدبية العالمية

اخر الاخبار

التعاون الإسلامي تدعو لإحياء اليوم الإسلامي لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية

اخر الاخبار

قاسم إسطنبولي يُطلق مهرجان طرابلس المسرحي الدولي

اخبار العراق

إنشاء اربعة مجسرات كهربائية لكبار السن والاحتياجات الخاصة في كربلاء

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أبوظبي تستضيف النسخة الأولى من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات الخليجية

اخبار العراق

ملتقى استثماري يتكفل بدعم نادي كربلاء

اخر الاخبار

التعاون الإسلامي تدعو لإحياء اليوم الإسلامي لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية

اخر الاخبار

قاسم إسطنبولي يُطلق مهرجان طرابلس المسرحي الدولي

الاخبار

طقس العراق : انخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

نادي تشيلسي يسعى للتعاقد مع مهاجم برشلونة بيير إيمريك أوباميانج

اخر الاخبار

شركة ”غوغل“ تسمح للتجار بإضافة تصنيف ”مملوكا لآسيوي“

اخر الاخبار

شركة ”غوغل“ تسمح للتجار بإضافة تصنيف ”مملوكا لآسيوي“

اخر الاخبار

تقارير : نادي برشلونة طلب من الثنائي جيرارد بيكيه وبوسكيتس تخفيض راتبهما

اخر الاخبار

”فيراري“ الإيطالية تعلن عن خطتها بالتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة

اخر الاخبار

دراسة تثبت.. وجود علاقة بين انخفاض رواتب الموظفين وتدهور مستويات ذاكرتهم

اخر الاخبار

الذكاء الاصطناعي يفتح حقبة جديدة من الأبحاث البيولوجية

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط اليوم الخميس

اخر الاخبار

لوبان تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا

اخر الاخبار

زيلينسكي : اريد أن بحث الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الصيني بشكل مباشر

اخر الاخبار

دراسة : الأطفال الذين ينامون أقل من 9 ساعات معرضون للإصابة بالصعوبات المعرفية

اخبار العراق

إنشاء اربعة مجسرات كهربائية لكبار السن والاحتياجات الخاصة في كربلاء