ملتقى استثماري يتكفل بدعم نادي كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت حكومة كربلاء المحلية ، عن تكفل ملتقى استثمار اقتصادي بتأمين رصيد مالي بلغ مليار ونصف المليار دينار لنادي كربلاء الرياضي من اجل تمكينه التنافس في دوري المحترفين .

وقال محافظ كربلاء في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الخميس عقب الملتقى الذي عقد بالمحافظة ، إن “العديد من الشركات العاملة في المحافظة تكفلت برصيد مالي لدعم نادي كربلاء الرياضي “.

وأكد الخطابي “استمرار دعم الحكومة المحلية لنادي كربلاء الرياضي من اجل أن يرفع اسم المحافظة في كافة المحافل الرياضية “.