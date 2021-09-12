مكملات طبيعية لرفع ضغط الدم

المستقلة /- نصحت Mayo Clinic قائلة: “تذكر أن تخبر طبيبك عن أي مكملات عشبية تتناولها أو تفكر في تناولها، لمعرفة ما إذا كان المكمل يرفع ضغط الدم أو يتفاعل مع أدوية ضغط الدم”.

ومن أمثلة المكملات العشبية التي يمكن أن تؤثر على ضغط الدم أو أدوية ضغط الدم ما يلي:

• زهرة العطاس.

• الإيفيدرا (ما هوانغ).

• جينسنغ (Panax quinquefolius وPanax ginseng).

• Guarana (باولينيا كوبانا).

• عرق السوس (Glycyrrhiza glabra)

وتحذر من أن “المكملات العشبية ليست بالضرورة آمنة لمجرد أنها طبيعية”.

وتضيف Mayo Clinic: “قد تحتاج إلى تجنب المكملات التي ترفع ضغط الدم أو تتداخل مع أدوية ضغط الدم”.

ومن المهم ملاحظة أن الأدلة المتزايدة تدعم تناول علاجات عشبية معينة إذا كنت تبحث عن خفض ضغط الدم، فمكملات الثوم أظهرت فعاليتها في خفض ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم، على غرار أدوية الخط الأول المعيارية المضادة لارتفاع ضغط الدم، وفقا لمراجعة الأدبيات المنشورة في مجلة الطب التجريبي والعلاجي.

وأكد التحليل لـ 12 تجربة و553 مشاركا، أن مكملات الثوم تخفض ضغط الدم الانقباضي تقريبا بفعالية الأدوية القياسية المضادة لارتفاع ضغط الدم نفسها.

وفي الواقع، ارتبط انخفاض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يتناولون الثوم بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16 إلى 40%.

ومع ذلك، من المهم عدم الاعتماد على عنصر واحد لخفض ضغط الدم المرتفع.

يمكن في كثير من الأحيان منع ارتفاع ضغط الدم أو تقليله عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية “قلل من كمية الملح في طعامك وتناول الكثير من الفاكهة والخضروات”.

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