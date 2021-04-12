مكتب السيستاني يحدد يوم الأربعاء غرة شهر رمضان

المستقلة /… أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، يوم الاثنين، غرة شهر رمضان.

وقال المكتب في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم إن “يوم غدٍ الثلاثاء هو المُتمم لشهر شعبان ويوم الأربعاء هو الأول من شهر رمضان لعام 1442 للهجرة”.

وكان ديوان الوقف السني في العراق أعلن يوم امس أن بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر رمضان.

وذكر الديوان في بيان مقتضب وتلقته (المستقلة) اليوم إنه “تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم وعليه يكون يوم غد الإثنين مكملاً لشهر شعبان والثلاثاء أول أيام شهر رمضان” .(النهاية)