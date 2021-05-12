مكتب السيستاني: المرجعية تؤكد مساندتها القاطعة للفلسطينيين

المستقلة /- أكد مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني، اليوم الاربعاء، مساندة المرجعية القاطعة للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة للمحتلين.

واعلن مكتب السيد السيستاني في بيان، “مساندة المرجعية القاطعة للشعب الفلسطيني الأبيّ في مقاومته الباسلة للمحتلين، الذين يسعون إلى قضم المزيد من أراضيه وتهجيره من أجزاء أخرى من القدس الشريف”.

وقال ان “المرجعية تدعو الشعوب الحرة إلى دعم الشعب الفلسطيني ونصرته في استرجاع حقوقه المسلوبة”.

وأضاف، “المواجهات العنيفة التي تشهدها ساحات المسجد الأقصى وسائر الأراضي المحتلة هذه الأيام تظهر بلا شكّ مدى صلابة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الغاشم واعتداءاته المستمرة، وعدم تخلّيهم عن أراضيهم المغتصبة مهما غلت التضحيات”.

وختم البيان بالقول “نسأل الله تعالى ان يعينهم ويمدهم بنصر منه”.

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