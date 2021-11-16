مكتب الرئيس صالح ينفي صدار الرئاسة عفواً عن بعض المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات

المستقلة/- نفى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، إصدار الرئاسة عفواً عن بعض المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات وما شابه ذلك، من أساليب تهدفُ للإضرار بالمجتمع العراقي.

وقال المكتب في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء، إنه “فيما ينفي هذه الأخبار العارية عن الصحّة، التي تُنشر بين الحين والآخر، فإنه يؤكد ضرورة استقاء المعلومة من مصادرها المعتمدة، والموقع الرسمي للرئاسة، والمنصّات التابعة له”.

ودعت رئاسة الجمهورية، “وسائل الإعلام والمدوّنين ومواقع التواصل الاجتماعي وأبناء شعبنا العزيز إلى تحرّي الدقة في المعلومة، خصوصاً مع الفترة الحرجة التي تمرّ بها البلاد”.