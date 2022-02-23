مكالمة مسربة تورط حمو بيكا.. واتهامات بالرشوة

المستقلة /- أشعلت مكالمة مسربة منسوبة لمؤدي المهرجانات المصري حمو بيكا مواقع التواصل. حيث يتهم بيكا أحد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية بتقاضي أموال مقابل السماح لمطربي المهرجانات بالغناء وإقامة الحفلات

وأكدت وسائل إعلام مصرية نقلاً عن مصدر بنقابة المهن الموسيقية. بأن الموسيقار وعضو مجلس النقابة أحمد رمضان سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد بيكا لاتهاماته بالرشوة التي وردت في التسريب.

كما أن النقابة بصدد التحقيق فيما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي. لفيديو يحتوي مكالمة مسربة، منسوبة لمؤدي المهرجانات حمو بيكا. وفقاً لموقع “العربية. نت”.

ويتهم حمو بيكا في التسريب الصوتي المتداول بينه وبين شخص مجهول، الموسيقار أحمد رمضان. بالحصول على رشوة من أكثر من مطرب مهرجانات، من أجل قيده بنقابة الموسيقيين، من بينهم عنبة وتيخا.

ويذكر أن بيكا، اتهم مجلس النقابة في مقابلة على “أم بي سي مصر”، باستغلاله في إحياء الأفراح بالمجان. زاعماً أنه كان يسدد مبلغ 15 ألف جنيه لأحد أعضاء النقابة -لم يذكر اسمه- مقابل استخراج التصاريح لحفلاته. وكان يتسلم إيصالاً بقيمة ألفي جنيه فقط، وفقاً لكلامه في المقابلة. مضيفاً: “هو مفيش غيري؟ أنا تعبت، محدش حاسس باللي أنا فيه، اعتقوني لوجه الله، قربت أصرخ في الشارع من كتر الظلم”.