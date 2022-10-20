مكافحة المخدرات في كربلاء تعتقل شبكة من تجار المخدرات

مكافحة المخدرات في كربلاء تعتقل شبكة من تجار المخدرات

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء، عن اعتقال شبكة من تجار المخدرات مكونة من سبعة أشخاص وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) تمكنت “مديرية مكافحة المخدرات في المحافظة من اعتقال شبكة من تجار المخدرات مكونة من سبعة أشخاص يقومون بالمتاجرة في الحبوب المخدرة و مادة الكريستال المخدرة “.

وأوضح إن “عملية الاعتقال استندت الى معلومات أمنية من المصادر وتوجيه قائد الشرطة اللواء احمد زويني وفريق عمل متخصص بعد استحصال الموافقات القضائية ونصب كمين محكم “.

وأضاف تم “اعتقال الشبكة وضبط المواد المخدرة المتنوعة بحوزتهم اكثر من ( ٥٠ )غم من مادة الكرستال المخدرة وحبوب مخدرة نوع صفر واحد عدد( ٤٨٠ )حبة مخدرة وأدوات تعاطي وميزان إلكتروني “.

واشار الى إن “المعتقلين تم إحالتهم ، مع المضبوطات الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزائهم العادل وفق القانون “.